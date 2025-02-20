Το γραφείο Τύπου του Βατικανού έκανε γνωστό σήμερα το πρωί ότι «ο πάπας Φραγκίσκος πέρασε μια ήρεμη νύχτα και πήρε πρωινό καθισμένος στην πολυθρόνα του δωματίου του», στην καθολική πολυκλινική της Ρώμης «Αγκοστίνο Τζεμέλι».

Όπως διέρρευσε παράλληλα, η χθεσινή επίσκεψη της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι στον ποντίφικα διήρκεσε περίπου είκοσι λεπτά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera, o Φραγκίσκος, κατά την διάρκεια της συνομιλίας τους, φέρεται να είπε στην Μελόνι: «κάποιοι προσευχήθηκαν να πεθάνω, αλλά ο Ιδιοκτήτης μας, με άφησε εδώ».

Το απόγευμα αναμένεται να εκδοθεί νέα ανακοίνωση σχετικά με την πορεία της υγείας του Αργεντινού πάπα.

