Η Κίνα κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ να επιδείξουν «αμοιβαίο σεβασμό» στην επίλυση των οικονομικών διαφορών, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «πιθανή» μια εμπορική συμφωνία με το Πεκίνο.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου έκανε τις δηλώσεις αυτές στον Τύπο στο προεδρικό αεροσκάφος, ενώ η Ουάσινγκτον επιβάλλει από τις αρχές Φεβρουαρίου επιπρόσθετους δασμούς 10% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται από την Κίνα.

Το 2020, οι ΗΠΑ είχαν ήδη «συνάψει μια εξαιρετική εμπορική συμφωνία με την Κίνα», τόνισε επίσης ο Τραμπ, δηλώνοντας ότι έχει μια «εξαιρετική» σχέση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο Γκούο Τζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, τον κάλεσε να αποκλιμακώσει την ένταση.

«Οι εμπορικοί και τελωνειακοί πόλεμοι δεν έχουν νικητές και πλήττουν τα συμφέροντα των λαών σε όλο τον κόσμο», δήλωσε σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Είμαστε σθεναρά αντίθετοι στη μονομερή επιβολή τελωνειακών δασμών από τις ΗΠΑ. Οι δύο πλευρές πρέπει να επιλύσουν τις αντίστοιχες ανησυχίες τους μέσω διαλόγου και διαβούλευσης, με βάση την ισότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό».

Από την αρχή της δεύτερης θητείας του, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει τους δασμούς το βασικό εργαλείο της πολιτικής του για τη μείωση του μεγάλου αμερικανικού εμπορικού ελλείμματος. Επέβαλε στις αρχές Φεβρουαρίου επιπρόσθετους δασμούς 10% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται από την Κίνα.

Το Πεκίνο ανταπάντησε με δασμούς 15% στον άνθρακα και το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και 10% στο πετρέλαιο και άλλα προϊόντα.

«Η Κίνα καλεί τις ΗΠΑ να μην κραδαίνουν την απειλή των δασμών με κάθε ευκαιρία, χρησιμοποιώντας τους παντού ως εργαλείο εξαναγκασμού», δήλωσε στους δημοσιογράφους σήμερα ο Χε Γιαντόνγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να αλλάξουν τις κακές πρακτικές τους και να εργαστούν με άλλες χώρες για να βρουν λύσεις στα προβλήματα, μέσω διαβουλεύσεων με βάση την ισότητα», τόνισε.

Η Κίνα είναι η χώρα στον κόσμο που έχει το μεγαλύτερο εμπορικό πλεόνασμα με τις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τα προϊόντα (295,4 δισεκατ. δολάρια το 2024 σύμφωνα με το Γραφείο οικονομικών αναλύσεων, που ανήκει στο αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

