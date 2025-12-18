Γερμανικά ΜΜΕ: Πράσινο φως Μερτς για χρήση παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων στη Γερμανία

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς σχεδιάζει να ανταποκριθεί στα αιτήματα του Βελγίου και να καταστήσει διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που κατέχει η Γερμανία, προκειμένου να στηριχθεί η Ουκρανία, μετέδωσε την Πέμπτη το γερμανικό πρακτορείο dpa.

Το dpa επικαλείται διαπραγματευτικές πηγές στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συγκεντρωθεί στις Βρυξέλλες, με στόχο να βρεθεί λύση για την κάλυψη των οικονομικών και στρατιωτικών αναγκών της Ουκρανίας τα επόμενα χρόνια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει τη διάθεση έως και 210 δισ. ευρώ σε δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία εντός της ΕΕ, υπό τη μορφή «δανείου αποζημιώσεων», εκ των οποίων τα 90 δισ. ευρώ προορίζονται να καλύψουν τις χρηματοδοτικές και στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας την περίοδο 2026–2027.

Η Γερμανία επί μακρόν υποστήριζε στις Βρυξέλλες ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα τα περίπου 185 δισ. ευρώ ρωσικών κεφαλαίων της κεντρικής τράπεζας που διαχειρίζεται η βελγική εταιρεία Euroclear.

Ένας από τους λόγους της επιφυλακτικότητας του Βερολίνου ήταν ότι στη Γερμανία τηρείται μόνο ένα μικρό ποσό, της τάξης μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Το ακριβές ύψος των κεφαλαίων αυτών παραμένει απόρρητο, καθώς η γερμανική κυβέρνηση δεν το δημοσιοποιεί.

Η βελγική κυβέρνηση ζητεί επιτακτικά τη συμμετοχή όλων των κρατών-μελών της ΕΕ που κατέχουν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στο χρηματοδοτικό σχήμα, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος το Βέλγιο να καταστεί μοναδικός στόχος πιθανών ρωσικών αντιποίνων.

Οι Βρυξέλλες εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία ότι η Μόσχα θα μπορούσε να προχωρήσει σε αντίποινα κατά Ευρωπαίων ιδιωτών και εταιρειών, για παράδειγμα μέσω απαλλοτριώσεων περιουσιακών στοιχείων στη Ρωσία, και γι’ αυτό ζητούν την πρόβλεψη ισχυρών δικλίδων ασφαλείας.

Πέραν του Βελγίου, ρωσικά περιουσιακά στοιχεία τηρούνται επίσης στη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Σουηδία, την Κύπρο και το Λουξεμβούργο, αν και -σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- το μεγαλύτερο μέρος των αξιοποιήσιμων κεφαλαίων βρίσκεται στη Γαλλία.





