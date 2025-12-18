Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέα μέτρα για καλύτερη προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο, μια επικίνδυνη καρκινογόνο ουσία.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

Κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην τήρηση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που μειώνουν σημαντικά την έκθεση των εργαζομένων στον αμίαντο, καθώς και πρακτικές συμβουλές σχετικά με μέτρα κατάρτισης και ελέγχου.

Μια επικαιροποιημένη σύσταση της Επιτροπής, όπου καταχωρίζονται περισσότερες επαγγελματικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων τύπων καρκίνου, για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του δικαιώματός τους να αποζημιώνονται σε περίπτωση έκθεσής τους σε κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία τους.

Τα νέα αυτά μέτρα προστίθενται στην αναθεωρημένη οδηγία του 2023 για την έκθεση στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας, η οποία καθορίζει χαμηλότερα όρια για την επαγγελματική έκθεση, καθώς και άλλα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου για τους εργαζομένους. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενσωματώσουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 21 Δεκεμβρίου 2025. Οι δράσεις αυτές υλοποιούν την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ για ένα μέλλον χωρίς αμίαντο στην Ευρώπη, στηρίζοντας την υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον.

Η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τα κράτη μέλη, τους εργοδότες και τους εργαζομένους να εφαρμόσουν την αναθεωρημένη οδηγία.

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

