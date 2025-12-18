Το πετρέλαιο φέρνει Ισραήλ και Αίγυπτο πιο κοντά

Συμφωνία-μαμούθ συνολικής αξίας 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων υπέγραψε το Ισραήλ με την αμερικανική εταιρεία Chevron, ανακοίνωσαν πανηγυρικά χθες βράδυ σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση ο Βενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Ενέργειας, Έλι Κόεν, τονίζοντας ότι πρόκειται για την μεγαλύτερη ενεργειακή συμφωνία στην Ιστορία της χώρας, που συνίσταται στην πώληση φυσικού αερίου του ισραηλινού κοιτάσματος «Λεβιάθαν» προς την Αίγυπτο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ιδιαίτερα ότι το κράτος θα εισπράξει συνολικά 18 δισεκατομμύρια δολάρια, επισημαίνοντας ότι κατά τα πρώτα τέσσερα χρόνια εφαρμογής της συμφωνίας το ισραηλινό Δημόσιο αναμένεται να λάβει 155 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που θα φτάσει το 1,9 δισ. δολάρια έως το 2033.

Νετανιάχου: Κοινωνικές εξαγγελίες ενόψει εκλογών

Κατά τις χθεσινές εξαγγελίες, ο Νετανιάχου έδωσε έμφαση στην προτεραιότητα της κυβέρνησης να εφαρμόσει μέτρα κοινωνικής πολιτικής στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης, ενόψει της εφαρμογής του προϋπολογισμού για το 2026, που αναμένεται να είναι χρονιά ιδιαίτερα σκληρή για τον μέσο Ισραηλινό φορολογούμενο, με το κόστος διαβίωσης να έχει αυξηθεί σημαντικά από την έναρξη του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου 2023, μέχρι σήμερα.

Αφορμή για βελτίωση του κλίματος Ισραήλ-Αιγύπτου;

Ωστόσο, η συγκεκριμένη συμφωνία ενέχει σημαντικό διπλωματικό αποτύπωμα, καθότι εκτιμάται πως τίθενται νέες προϋποθέσεις βελτίωσης των διμερών σχέσεων Ισραήλ-Αιγύπτου, που έχουν αναμφίβολα πληγεί την τελευταία διετία, κυρίως λόγω της σημαντικής διάστασης απόψεων ως προς την διαχείριση της κατάστασης στη Γάζα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κυβερνητικές πηγές στην Ιερουσαλήμ, μιλώντας στην ελληνική υπηρεσία της DW υπό τον όρο της ανωνυμίας, εκφράζουν την αισιοδοξία ότι δεν αποκλείεται στο τέλος του μήνα να συναντηθούν κατ’ ιδίαν ο Βενιαμίν Νετανιάχου με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι στη Φλόριντα, όπου έχει ήδη προγραμματιστεί συνάντηση των Νετανιάχου και Τραμπ για τις 29 Δεκεμβρίου.

Ενεργειακές «κινήσεις-ματ» των ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο

Αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, η συμφωνία Ισραήλ-Chevron-Αιγύπτου έρχεται να προσθέσει ακόμα μία «κίνηση-ματ» στην Ανατολική Μεσόγειο εκ μέρους του αμερικανικού κολοσσού, ο οποίος, εκτός από το ισραηλινό κοίτασμα «Λεβιάθαν», διαθέτει μερίδια στην εκμετάλλευση του κυπριακού κοιτάσματος «Αφροδίτη» και διεξάγει έρευνες στην θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές του μήνα, εκπρόσωποι της εταιρείας συνάντησαν για πρώτη φορά στη Δαμασκό τον Σύρο Πρόεδρο, Αχμέντ αλ Σάρα, και στελέχη της κρατικής συριακής εταιρείας πετρελαιοειδών SPC, με την προοπτική να αξιοποιηθούν κοιτάσματα φυσικού αερίου στα ανοικτά των συριακών ακτών.

Πηγή: Deutsche Welle

