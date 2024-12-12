Ανατρεπτική η εξέλιξη στην υπόθεση εξαφάνισης της 31χρονης Hannah Kobayashi, που συνέβη πριν από ένα μήνα στους δρόμους του Λος Άντζελες.

Χθες η οικογένειά της ανακοίνωσε ότι επέστρεψε, σώα και αβλαβής, βάζοντας τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας ότι είχε πέσει θύμα σωματεμπόρων.

Δυστυχώς, όμως δεν πρόλαβε τον πατέρα της, καθώς όπως γράφει το BBC απελπισμένος που δεν έβρισκε την κόρη του, έβαλε τέλος στη ζωή του σε ένα πάρκινγκ του Λος Άτζελες.

Η υπόθεση εξαφάνισης είχε απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα καθώς οι δικοί της άνθρωποι, είχε ξεκινήσει μεγάλη εκστρατεία για τον εντοπισμό της.

Μάλιστα η εξαφάνισή της προκάλεσε θεωρίες συνωμοσίας αφότου έφτασε στο Λος Άντζελες από τη Χαβάη τον περασμένο μήνα και έχασε την πτήση της για τη Νέα Υόρκη.

Τελικά η αστυνομία διαπίστωσε ότι η κυρία 31χρονη είχε εξαφανιστεί «οικειοθελώς» ωστόσο η οικογένεια δεν διευκρίνισε πού βρέθηκε, ούτε τπου βρίσκεται.

«Είμαστε απίστευτα ανακουφισμένοι και ευγνώμονες που η Hannah βρέθηκε ασφαλής», αναφέρει η ανακοίνωσή της οικογένειας.

«Αυτός ο περασμένος μήνας ήταν μια αδιανόητη δοκιμασία για την οικογένειά μας και ζητάμε ευγενικά την ιδιωτικότητα καθώς αφιερώνουμε χρόνο για να θεραπεύσουμε και να επεξεργαστούμε όλα όσα έχουμε περάσει».

Η εξαφάνιση

Η κυρία Kobayashi ταξίδεψε από το Maui στο Λος Άντζελες στις 8 Νοεμβρίου και επρόκειτο να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να επισκεφτεί τη θεία της, αλλά δεν επιβιβάστηκε ποτέ στην πτήση για το δεύτερο σκέλος του ταξιδιού της.

Πλάνα από κάμερα παρακολούθησης την έδειξαν να φεύγει από το αεροδρόμιο και σε διάφορες τοποθεσίες γύρω από το Λος Άντζελες με έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος αργότερα ανακρίθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Η αστυνομία είπε ότι τα πλάνα παρακολούθησης έδειχναν ότι πέρασε τα σύνορα με το Μεξικό και σταματούσαν τις έρευνες για τον εντοπισμό της.

Οι αρχές λένε ότι η κυρία Kobayashi χρησιμοποίησε μετρητά και το διαβατήριό της για να αγοράσει ένα εισιτήριο λεωφορείου στον σταθμό Union Station στο Λος Άντζελες, για να φτάσει στα νότια σύνορα των ΗΠΑ, όπου πέρασε με τα πόδια στην Τιχουάνα του Μεξικού.

Μόλις έφτασε στο Λος Άντζελες, τα μέλη της οικογένειας της κυρίας Kobayashi είπαν ότι έλαβαν ασυνήθιστα μηνύματα κειμένου από το τηλέφωνό της πριν σταματήσει κάθε επικοινωνία.

Στις 11 Νοεμβρίου, η μητέρα της έστειλε μήνυμα για να τη ρωτήσει αν είχε φτάσει στη Νέα Υόρκη, στην οποία η κ. Kobayashi απάντησε «όχι».

Έστειλε επίσης μηνύματα σε φίλους εκφράζοντας φόβους για την ασφάλειά της και ανησυχίες ότι κάποιος προσπαθούσε να της κλέψει την ταυτότητά της.

Αλλά οι φίλοι και η οικογένειά της δεν είχαν νέα της από τότε και η αστυνομία πιστεύει ότι δεν έφερε το τηλέφωνό της στο Μεξικό.

Η οικογένειά της εξέφρασε αρχικά την ανησυχία ότι μπορεί να ήταν θύμα εμπορίας ανθρώπων.

Ωστόσο, η αστυνομία είπε ότι η έρευνα δεν βρήκε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η κ. Kobayashi έπεσε θύμα επιθετικού παιχνιδιού ή ότι έπεφτε σωματεμπορία.

«Έχει δικαίωμα στην ιδιωτικότητά της και σεβόμαστε τις επιλογές της, αλλά καταλαβαίνουμε επίσης την ανησυχία που νιώθουν τα αγαπημένα της πρόσωπα για αυτήν. Ένα απλό μήνυμα θα μπορούσε να καθησυχάσει όσους ενδιαφέρετα», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες Τζιμ ΜακΝτόνελ.

Πηγή: skai.gr

