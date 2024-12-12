Ιράν - Φρουροί της Επανάστασης: Πρέπει να ζήσουμε με τις νέες πραγματικότητες της πτώσης του Άσαντ

Ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Χοσεΐν Σαλαμί, δήλωσε την Πέμπτη ότι η χώρα του οφείλει να ζήσει με τις νέες «πραγματικότητες» της Συρίας μετά την ανατροπή του υποστηριζόμενου από την Τεχεράνη προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Όσον αφορά τη Συρία, σχολίασε σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA ότι «το Ιράν προσπαθούσε πραγματικά μέρα και νύχτα να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορούσε... Πρέπει να ζήσουμε με την πραγματικότητα της Συρίας... Τις κοιτάμε και ενεργούμε βάσει αυτών».

«Οι στρατηγικές πρέπει να αλλάζουν ανάλογα με τις περιστάσεις. Δεν μπορούμε να λύσουμε πολλά παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα με στασιμότητα και με την ίδια τακτική», πρόσθεσε.

Το Ιράν υπήρξε ισχυρός σύμμαχος της οικογένειας Άσαντ, της οποίας η επί δεκαετίες κυριαρχία στη Συρία έληξε απότομα και άδοξα το Σαββατοκύριακο, όταν σε μια καταιγιστική προέλαση οι αντάρτες κατέλαβαν τη Δαμασκό.

Ο Άσαντ είχε από καιρό παίξει στρατηγικό ρόλο στον αντι-ισραηλινό «άξονα αντίστασης» του Ιράν, ιδιαίτερα στη διευκόλυνση της προμήθειας όπλων στη σύμμαχο της Τεχεράνης Χεζμπολάχ στον γειτονικό Λίβανο.

Ο «Άξονας Αντίστασης» περιλαμβάνει τη Χεζμπολάχ, τη Χαμάς, τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη και μερικές μικρότερες ομάδες σιιτικής πολιτοφυλακής στο Ιράκ, αλλά η απώλεια της Συρίας συνιστά βαρύ πλήγμα για την Τεχεράνη.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης καταδικάζει έντονα «την κατάχρηση της τρέχουσας αστάθειας στη Συρία από τις ΗΠΑ και το Σιωνιστικό καθεστώς», που είναι ο όρος που χρησιμοποιεί το Ιράν για το Ισραήλ.

«Το Μέτωπο της Αντίστασης δεν θα είναι παθητικό στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε σχεδίου ή σχεδίου που επιδιώκει να διαταράξει την αντίσταση και να αποδυναμώσει τη δύναμη και την εξουσία των χωρών της περιοχής», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.