Εννέα μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική πνίγηκαν και έξι ακόμη αγνοούνται μετά το ναυάγιο του πλοιαρίου στο οποίο επέβαιναν στα ανοικτά της Τυνησίας.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 27 μεταναστών που διασώθηκαν από το λιμενικό της Τυνησίας, συνολικά 42 άνθρωποι επέβαιναν στο πλοιάριο το οποίο αναχώρησε τη νύκτα της Τρίτης προς Τετάρτη από την Τζεμπενιάνα, κοντά στην πόλη Σφαξ, διευκρίνισε ο Φαρίντ Μπεν Τζα εκπρόσωπος των δικαστηρίων της Μοναστίρ και της Μάχντια.

Λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν, το πλοιάριο ανατράπηκε στα ανοικτά της Μάχντια, μιας πόλης περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Σφαξ, προτού γίνει αντιληπτό από έναν ψαρά ο οποίος ενημέρωσε το λιμενικό.

Εννέα πτώματα ανασύρθηκαν, ενώ έξι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και 27 μετανάστες διασώθηκαν, πρόσθεσε ο Μπαν Τζα. Ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να δώσει άλλες διευκρινίσεις για τους μετανάστες αυτούς που κατάγονται από την υποσαχάρια Αφρική.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των αγνοούμενων.

Σε ανακοίνωσή της η εθνοφρουρά της Τυνησίας έκανε λόγο για τη διάσωση «στις 11 Δεκεμβρίου στο κεντρικό τμήμα της χώρας 27 μεταναστών», αφού οι αρχές «ενημερώθηκαν για ένα πλοίο που μετέφερε ομάδα παράνομων μεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική».

Πολλοί Τυνήσιοι και Αφρικανοί μετανάστες αναχωρούν από τη Σφαξ και τη Μάχντια για να διασχίσουν τη Μεσόγειο και να φτάσουν στην Ιταλία.

«Υγρός τάφος»

Μαζί με τη Λιβύη, η Τυνησία – κάποιες παράκτιες περιοχές της οποίας απέχουν λιγότερα από 150 χιλιόμετρα από το ιταλικό νησί Λαμπεντούζα—έχει αναχθεί στο βασικό σημείο αναχώρησης των μεταναστών από τη βόρεια Αφρική που επιδιώκουν να πάνε στην Ευρώπη.

Στα τέλη Νοεμβρίου τρεις Τυνήσιοι μετανάστες έχασαν τη ζωή τους όταν ναυάγησε το πλοιάριό τους στα ανοικτά της Μάχντια.

Στα τέλη Οκτωβρίου 15 μη ταυτοποιημένα πτώματα εντοπίστηκαν στα ανοικτά της ίδιας πόλης.

Έναν μήνα νωρίτερα 36 μετανάστες -ανάμεσά τους 20 Τυνήσιοι και 16 Αιγύπτιοι- διασώθηκαν από το λιμενικό αφού το πλοίο τους υπέστη βλάβη και παράδερνε στη θάλασσα.

Από την αρχή του έτους το Τυνησιακό Φόρουμ Οικονομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων (FTDES) έχει καταγράψει 600 με 700 μετανάστες που είτε πνίγηκαν είτε αγνοούνται σε ναυάγια στα ανοικτά της Τυνησίας. Το 2023 είχαν καταγραφεί περισσότεροι από 1.300 νεκροί ή αγνοούμενοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.