Κρεμλίνο: Μόνο με τις ΗΠΑ διεξάγονται αυτή τη στιγμή οι ειρηνευτικές συνομιλίες

Το Κρεμλίνο αναμένει να έχει ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα σημεία συμφωνίας του ειρηνευτικού σχεδίου έως την άφιξη της αμερικανικής αντιπροσωπείας στη Μόσχα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο δηλώσεις της ρωσικής προεδρίας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα εργάζεται με βάση την υπόθεση ότι διαπραγματεύεται το σχέδιο αποκλειστικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

