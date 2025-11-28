Telegraph: Ο Τραμπ έτοιμος να αναγνωρίσει κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη ως ρωσικά

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, θα αναγνωρίσει τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη ως μέρος της Ρωσίας, προκειμένου να εξασφαλίσει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε την Παρασκευή η Telegraph.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι η πρόταση επρόκειτο να μεταφερθεί στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν από τον απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, κατά την επίσκεψή τους στη Μόσχα».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το σχέδιο αναγνώρισης των εδαφών, το οποίο παραβιάζει την αμερικανική διπλωματική πρακτική, αναμένεται να προχωρήσει παρά τις ανησυχίες μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας.

Μία καλά ενημερωμένη πηγή δήλωσε: «Γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται για τη θέση των Ευρωπαίων. Λένε ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν».

Ο πρόεδρος της Ρωσίας δήλωσε την Πέμπτη ότι η νομική αναγνώριση της Κριμαίας και των περιοχών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ ως ρωσικού εδάφους από την Ουάσινγκτον θα είναι ένα από τα βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έλαβε το αναθεωρημένο προσχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο καταρτίστηκε έπειτα από τις συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Γενεύη της Ελβετίας το περασμένο σαββατοκύριακο.

Ένα αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, το οποίο διαμορφώθηκε από τον Γουίτκοφ μετά από συζητήσεις με Ρώσους αξιωματούχους, προσέφερε στην ουσία τη «de facto» αναγνώριση της Κριμαίας και των δύο ανατολικών περιοχών του Ντονμπάς από τις ΗΠΑ.

Το σχέδιο πρότεινε επίσης «de facto» αναγνώριση των εδαφών που κατέχει η Ρωσία πίσω από τη γραμμή επαφής στις ουκρανικές περιοχές της Χερσώνας και Ζαπορίζια μετά από οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Στη Γενεύη, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι διαπραγματεύτηκαν ένα νέο σχέδιο 19 σημείων, λιγότερο ευνοϊκό για τη Μόσχα.

Ωστόσο, πολλές πηγές έχουν υποστηρίξει ότι η πρόθεση των Αμερικανών για αναγνώριση εδαφών παραμένει μέρος της στρατηγικής.

Το Κίεβο δεν θα υποχρεωθεί να αναγνωρίσει τον ρωσικό έλεγχο επί των ουκρανικών εδαφών, που έχει προσαρτήσει παράνομα από το 2014. Το ουκρανικό σύνταγμα απαγορεύει σε οποιονδήποτε πρόεδρο ή κυβέρνηση να παραχωρήσει έδαφος χωρίς πρώτα να τεθεί το ζήτημα σε δημοψήφισμα σε όλη τη χώρα.

Ο Αντρίι Γερμάκ, προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου, και ο Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, αναμένεται να ταξιδέψουν στη Φλόριντα για να συναντηθούν με Αμερικανούς αξιωματούχους στο θέρετρο Mar-a-Lago του Τραμπ μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σε νέα συνέντευξή του στο The Atlantic, ο Γερμάκ, που διαπραγματεύτηκε το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο, δήλωσε: «Κανένα λογικό άτομο σήμερα δεν θα υπέγραφε έγγραφο που να παραχωρεί έδαφος.

»Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, κανείς δεν πρέπει να υπολογίζει ότι θα παραχωρήσουμε εδάφη. Δεν θα υπογράψει μια τέτοια παραχώρηση.

»Το σύνταγμα το απαγορεύει. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει, εκτός κι αν θέλει να κινηθεί ενάντια στο ουκρανικό σύνταγμα και τον ουκρανικό λαό».

Η τελευταία πρόταση αφήνει κενά για τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των τελικών εδαφικών παραχωρήσεων, για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις μόνο μετά από απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έχει πει ακόμα πότε θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του.

Το ενδεχόμενο να προχωρήσουν οι ΗΠΑ σε αυτή την κίνηση έχει προκαλέσει ανησυχίες μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων της, οι οποίοι έχουν επανειλημμένως αποκλείσει τη στήριξη ειρηνευτικής συμφωνίας που επιτρέπει την αναθεώρηση συνόρων διά της βίας.

Μετά από συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» την Τετάρτη, οι ηγέτες της δήλωσαν: «Ήταν σαφές από την αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας. Αυτή παραμένει μία από τις θεμελιώδεις αρχές για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ειρήνης στην Ευρώπη και πέραν αυτής».

Μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη έχουν αρνηθεί να αναγνωρίσουν τον ρωσικό έλεγχο στην Κριμαία, την οποία ο Πούτιν προσάρτησε παράνομα το 2014.

Η αναγνώριση κατεχόμενων εδαφών από πλευράς ΗΠΑ θα αποτελούσε ρήξη με τη διπλωματική πρακτική της Ουάσινγκτον, καθώς πλέον θα ευνοήσει ένα κράτος-επιτιθέμενο.

Σε νέο έγγραφο εθνικής ασφάλειας που δημοσίευσε το Κρεμλίνο, ο Πούτιν υπόσχεται να εντάξει τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας στο ρωσικό σύστημα μέσα σε μία δεκαετία.

Η Μόσχα ανακοίνωσε την προσάρτηση του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια τον Σεπτέμβριο του 2022, παρά το γεγονός ότι ποτέ δεν κατέκτησε πλήρως τις ουκρανικές περιοχές.

Η συνεχιζόμενη επιδίωξη του Κρεμλίνου να ελέγξει τις περιοχές αυτές δείχνει ότι ο Πούτιν δεν έχει εξετάσει ποτέ το ενδεχόμενο παραχωρήσεων για τον τερματισμό της βίαιης σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Οι τελευταίες αποκαλύψεις εντείνουν επίσης τους φόβους στην Ευρώπη ότι μια μη ισορροπημένη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα επιβληθεί στο Κίεβο από την Ουάσινγκτον.

Τις τελευταίες ημέρες, διέρρευσαν τηλεφωνικές συνομιλίες που έδειξαν ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Τραμπ, Γουίτκοφ, καθοδηγούσε Ρώσους αξιωματούχους σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης του Λευκού Οίκου. Οι διαρροές ανέφεραν την ανάγκη να παραχωρήσει η Ουκρανία το Ντονέτσκ.

Πηγή: skai.gr

