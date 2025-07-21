Στις 24 με 25 Ιουλίου, θα λάβει χώρα ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS. «Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να γίνουν οι συνομιλίες στις 24-25 Ιουλίου», δήλωσε μία πηγή στο TASS.

Επιπλέον, μία πηγή επιβεβαίωσε νωρίτερα στο TASS ότι η Κωνσταντινούπολη θα παραμείνει τόπος διεξαγωγής των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Μία ακόμα πηγή προσκείμενη στη ρωσική ομάδα διαπραγματεύσεων επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία πρότεινε να διεξαχθούν οι συνομιλίες εντός αυτής της εβδομάδας.

Από πλευράς του, ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η πρόταση για τη διεξαγωγή νέου γύρου διαπραγματεύσεων αυτή την εβδομάδα προωθήθηκε στη ρωσική πλευρά από τον επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη, Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ούμεροφ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.