Η Ουκρανία θα επιδιώξει μεγαλύτερη χρηματοδότηση από το ΔΝΤ - «Το Κίεβο θα χρειαστεί τουλάχιστον $120 δισ. για αμυντικές δαπάνες»

Η νέα πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε ότι πιθανόν θα επιδιώξει μεγαλύτερη χρηματοδότηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και θα συζητήσει με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σχετικά με τη νέα χρηματοδότηση, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg News.

"Αν το βασικό σενάριο προβλέπει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί και τον επόμενο χρόνο, είναι πολύ πιθανό να έχουμε ένα νέο πακέτο του ΔΝΤ", δήλωσε σε συνέντευξή της στο Bloomberg News η πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ντένις Σμιχάλ δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του θα χρειαστεί τουλάχιστον 120 δισεκατομμύρια δολάρια για αμυντικές δαπάνες τον επόμενο χρόνο.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη με το ΝΑΤΟ και με μέλη της ΕΕ καθώς η Ουκρανία αναζητεί 60 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση από εταίρους, πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.