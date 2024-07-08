Οι ελπίδες της Ρωσίας για εξομάλυνση των σχέσεων με τη Γαλλία διαψεύστηκαν από τα αποτελέσματα των γαλλικών βουλευτικών εκλογών, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τη Δευτέρα.

Το Κρεμλίνο δεν διατηρεί «ούτε ελπίδα, ούτε ψευδαίσθηση» για βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στη Μόσχα και το Παρίσι, που είναι τεταμένες εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, μετά τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία.

«Για τη Ρωσία, το καλύτερο θα ήταν μία νίκη των πολιτικών δυνάμεων που είναι έτοιμες να κάνουν προσπάθειες για την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου που δεν έχει κρύψει την υποστήριξή του προς τον Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν, η οποία, όπως και ο πατέρας της, είχαν στενές φιλικές και οικονομικές σχέσεις με τη Μόσχα.

«Ομως προς το παρόν, δεν βλέπουμε σε κανέναν μία τέτοια ξεκάθαρα εκπεφρασμένη πολιτική βούληση, κατά συνέπεια, δεν τρέφουμε ούτε ελπίδα ούτε καμιά ιδιαίτερη ψευδαίσθηση», είπε.

Οι σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας επιδεινώθηκαν όταν η Μόσχα ξεκίνησε την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία στις αρχές του 2022, με το Παρίσι να εντάσσεται στις χώρες της ΕΕ που επέβαλλαν κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ήταν ο μοναδικός από τους Ευρωπαίους ηγέτες που διατήρησε άμεση επαφή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την εισβολή, και που τελικά διέκοψε.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι «οι διαθέσεις των Γάλλων ψηφοφόρων» ήταν «απρόβλεπτες» και ότι η Μόσχα «θα παρακολουθούσε τον σχηματισμό κυβέρνησης, τον σχηματισμό συμμαχιών… με μεγάλο ενδιαφέρον».

«Η Γαλλία είναι μια πολύ σημαντική χώρα στην ευρωπαϊκή ήπειρο, οπότε φυσικά όλα όσα συμβαίνουν εκεί τα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Πριν τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών, το Κρεμλίνο είχε λάβει σαφή και επίσημη θέση υπέρ της Εθνικής Συσπείρωσης, με το υπουργείο Εξωτερικών να γράφει σε ανάρτηση που συνόδευε με τη φωτογραφία της Μαρίν Λεπέν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα ότι οι Γάλλοι ψηφοφόροι «επιδιώκουν μια κυρίαρχη εξωτερική πολιτική που εξυπηρετεί τα εθνικά τους συμφέροντα και μια ρήξη από την επιταγή της Ουάσιγκτον και των Βρυξελλών».

