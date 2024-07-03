Και επισήμως η Ρωσία στηρίζει ενόψει του β΄γύρου των βουλευτικών εκλογών της Γαλλίας τη Μαρίν Λεπέν με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στα κοινωνικά δίκτυα, παρά τις προσπάθειες της προέδρου της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης να υποβαθμίσει τους δεσμούς του κόμματός της με τον Βλάντιμιρ Πούτιν.



«Ο λαός της Γαλλίας επιδιώκει μια κυρίαρχη εξωτερική πολιτική που εξυπηρετεί τα εθνικά του συμφέροντα και μια ρήξη από την επιταγή της Ουάσιγκτον και των Βρυξελλών», έγραψε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανάρτηση στο X μαζί με μια φωτογραφία της Μαρίν Λεπέν.

💬 #Nastasin: The people of France are seeking a sovereign foreign policy that serves their national interests & a break from the dictate of Washington & Brussels.



☝️ French officials won’t be able to ignore these profound shifts in the attitudes of the vast majority of citizens pic.twitter.com/4gCRBLayPP July 3, 2024

«Οι Γάλλοι αξιωματούχοι δεν θα μπορούν να αγνοήσουν αυτές τις βαθιές αλλαγές στη στάση της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών», ανέφερε η ανάρτηση του αναπληρωτή εκπρόσωπου του υπουργείου, Αντρέι Ναστασίν.

Το κόμμα της Λεπέν έχει από καιρό ισχυρούς δεσμούς με τη Ρωσία. Το κόμμα έχει πάρει δάνειο από ρωσική τράπεζα και αρνήθηκε να στηρίξει κυρώσεις κατά της Μόσχας για την εισβολή στην Ουκρανία.

Σε πρόσφατο μανιφέστο, το κόμμα πρότεινε μια στενότερη «συμμαχία» με τη Ρωσία και έξοδο από το ΝΑΤΟ, θέσεις τις οποίες διέγραψε από το πρόγραμμά της στο διαδίκτυο.

Την παραμονή των προεδρικών εκλογών του 2017, η Μαρίν Λεπέν, η οποία ήταν ήδη υποψήφια για την προεδρία, πήγε στη Μόσχα και φωτογραφήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σε μια σκηνή που έμοιαζε με έγκριση.

Πέντε χρόνια αργότερα όταν ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία η Μαρίν Λεπέν άλλαξε τον τόνο της.

«Δεν έχω δεσμό φιλίας με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίο γνώρισα μια φορά στη ζωή μου, δεν έχω καν οικονομικούς δεσμούς μαζί του».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.