Κρεμλίνο: Η απόφαση για το άσυλο του Άσαντ στη Ρωσία θα μπορούσε να ληφθεί μόνο από τον Πούτιν

Η απόφαση να χορηγηθεί άσυλο στον πρώην πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ και την οικογένειά του στη Ρωσία μπορούσε να ληφθεί μόνο από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφερε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χωρίς να σχολιάσει αν όντως χορηγήθηκε το εν λόγω άσυλο, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS.

«Φυσικά, τέτοιες αποφάσεις δεν μπορούν να ληφθούν χωρίς τον αρχηγό του κράτους. Είναι δική του απόφαση. Αλλά, σε αυτή την περίπτωση, δεν έχω τίποτα να σας πω», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σημείωσε ότι δεν υπήρξαν επίσημες δηλώσεις για το θέμα. «Χθες (στα μέσα ενημέρωσης) υπήρξαν πληροφορίες από μια πηγή. Και δεν έχω να πω τίποτα για το θέμα αυτό τώρα», τόνισε για άλλη μια φορά ο Πεσκόφ.

Με τον ίδιο τρόπο απάντησε και στην ερώτηση για το πού βρίσκεται ο Άσαντ. Όσον αφορά το ενδεχόμενο επαφών μεταξύ του Πούτιν και του πρώην προέδρου της Συρίας, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι «δεν υπάρχει τέτοια συνάντηση στο επίσημο πρόγραμμα του προέδρου».

Νωρίτερα, πηγή του Κρεμλίνου δήλωσε - σύμφωνα με το TASS - ότι ο Άσαντ και τα μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται στη Μόσχα.

Τι λέει το Κρεμλίνο για το μέλλον των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στη Συρία

Την ίδια ώρα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Πεσκόφ είπε πως είναι πολύ νωρίς για να ειπωθεί ποιο θα είναι το μέλλον για τις στρατιωτικές βάσεις της Ρωσίας στη Συρία, προσθέτοντας πως θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης με τους νέους ηγέτες στη Δαμασκό.

«Όλο αυτό είναι ένα θέμα για συζήτηση με εκείνους που θα είναι στην εξουσία στη Συρία», είπε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας πως υπάρχει «ακραία αστάθεια» στη χώρα.

«Βέβαια, γίνονται τα πάντα που χρειάζονται τώρα και ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να έρθουμε σε επαφή με εκείνους που μπορούν να ασχοληθούν με την ασφάλεια. Και, βέβαια, οι στρατιωτικοί μας λαμβάνουν επίσης όλα τα απαραίτητα μέτρα», είπε ο Πεσκόφ.

Σημειώνεται πως η Ρωσία έχει την αεροπορική βάση Χμεϊμίμ στην επαρχία Λαττάκεια της Συρίας και ναυτική βάση στην Ταρτούς στην ακτή.

Οι εγκαταστάσεις στην Ταρτούς είναι ο μοναδικός κόμβος επισκευών και ανεφοδιασμού της Ρωσίας στη Μεσόγειο, και η Μόσχα έχει χρησιμοποιήσει τη Συρία ως σταθμό ανάπαυσης για τους εξωτερικούς συνεργάτες του στρατού της προς και από την Αφρική.

«Περιμένουμε αστάθεια στη Συρία»

Ο Πεσκόφ συνέχισε λέγοντας πως «όλος ο κόσμος εξεπλάγη με αυτό που συνέβη» στη Συρία.

«Εμείς δεν αποτελούμε εξαίρεση», υπογράμμισε.

Η Ρωσία, που επενέβαινε στρατιωτικά στη Συρία από το 2015 σε υποστήριξη του Μπασάρ αλ Άσαντ, περιμένει μια «πολύ δύσκολη περίοδο, που συνδέεται με την αστάθεια» στη χώρα αυτή, σύμφωνα με τον κ. Πεσκόφ.

Στο πλαίσιο αυτό, «είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε έναν διάλογο με όλες τις χώρες» της περιοχής, πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας πως η Ρωσία έχει «ισχυρή πρόθεση να το κάνει».

Ευρύτερα, ο Πεσκόφ είπε, το Κρεμλίνο βλέπει μια κατάσταση διεθνούς αναταραχής με υψηλή προοπτική για σύγκρουση.

«Βλέπουμε την κατάσταση γύρω από την Ουκρανία, βλέπουμε πολλές αντιφατικές δηλώσεις σε αυτό τον τομέα, βλέπουμε μια αυξανόμενη προοπτική σύγκρουσης σε άλλες περιοχές, μπορούμε να πούμε πως η Μέση Ανατολή φλέγεται», είπε ο Πεσκόφ.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε χθες, Κυριακή, έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία για να τελειώσει «η παραφροσύνη».

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Κυριακή πως η Ρωσία είναι ανοικτή σε συνομιλίες, αλλά αυτές πρέπει να βασίζονται σε συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2022 και στις σημερινές πραγματικότητες στο πεδίο της μάχης όπου οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται με τον ταχύτερο ρυθμό από τις πρώτες ημέρες του πολέμου το 2022.

Ο Πούτιν έχει πει πως η Ουκρανία δεν πρέπει να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ και πως θα πρέπει να αφεθεί στη Ρωσία ο πλήρης έλεγχος των τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών που τελούν τώρα υπό τον μερικό έλεγχο των στρατευμάτων του ώστε να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

Απαντώντας σε ερώτηση αν υπάρχει οποιαδήποτε επαφή με τον Τραμπ ή την ομάδα του, ο Πεσκόφ είπε: «Όχι, δεν υπάρχουν ακόμη επαφές».

