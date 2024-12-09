Λογαριασμός
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Φλωρεντία: Δύο νεκροί, 9 τραυματίες και αγνοούμενοι - Δείτε βίντεο

Η έκρηξη σημειώθηκε σε περιοχή όπου βυτιοφόρα φορτώνουν καύσιμα - Οι πρώτες πληροφορίες 

UPDATE: 13:51
Διυλιστήριο

Δύο νεκροί και 9 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός για την έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε διυλιστήριο κοντά στη Φλωρεντία, του Ιταλικού Ομίλου Υδρογονανθράκων Eni, ενώ όπως μεταδίδει το Reuters, υπάρχουν και 4 αγνοούμενοι

Όπως έχει γίνει γνωστό, δυο τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Οι αρχές έκαναν γνωστό ότι η πυρκαγιά, που προκλήθηκε από την έκρηξη, δεν απειλεί τον χώρο φύλαξης καυσίμων.

Όλα τα νοσοκομεία της περιοχής έχουν τεθεί σε ύψιστη επιφυλακή, δήλωσε ο περιφερειάρχης της Τοσκάνης Εουτζένιο Τζάνι.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό πως η έκρηξη σημειώθηκε σε περιοχή όπου βυτιοφόρα φορτώνουν καύσιμα.

Για προληπτικούς λόγους έξω από το Καλεντσάνο έχουν διακοπεί οι οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

