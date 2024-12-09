Δύο νεκροί και 9 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός για την έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε διυλιστήριο κοντά στη Φλωρεντία, του Ιταλικού Ομίλου Υδρογονανθράκων Eni, ενώ όπως μεταδίδει το Reuters, υπάρχουν και 4 αγνοούμενοι.

Όπως έχει γίνει γνωστό, δυο τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Οι αρχές έκαναν γνωστό ότι η πυρκαγιά, που προκλήθηκε από την έκρηξη, δεν απειλεί τον χώρο φύλαξης καυσίμων.

Όλα τα νοσοκομεία της περιοχής έχουν τεθεί σε ύψιστη επιφυλακή, δήλωσε ο περιφερειάρχης της Τοσκάνης Εουτζένιο Τζάνι.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό πως η έκρηξη σημειώθηκε σε περιοχή όπου βυτιοφόρα φορτώνουν καύσιμα.

#NEWS - 🔴#Calenzano esplosione deposito #Eni: un morto e sette feriti, due in codice rosso

La #ProtezioneCivile raccomanda di tenere chiuse le finestre per un raggio di 5 km e di non avvicinarsi nella zona interessata#VIDEO dalla rete #9dicembre #Firenze #Tuscany… pic.twitter.com/L5uH1fgJLn — Tv2000.it (@TV2000it) December 9, 2024

Για προληπτικούς λόγους έξω από το Καλεντσάνο έχουν διακοπεί οι οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.