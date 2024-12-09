Απεσταλμένος Τραμπ για Μέση Ανατολή: «Ελπίζω οι όμηροι να απελευθερωθούν πριν την ορκωμοσία»

Την ανησυχία του εκλεγμένου Αμερικανού προέδρου Τραμπ σχετικά με του ομήρους στη Γάζα, μετέφερε στους δημοσιογράφους ο Στηβ Γουίτκοφ (Steve Witkoff), ο μεγιστάνας του real estate και μέγας χορηγός των ρεπουμπλικάνων τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ όρισε ειδικό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή.

«Προσεύχομαι στον θεό να έχουμε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα πριν την ορκωμοσία» δήλωσε από το Αμπου Ντάμπι όπου βρίσκεται ο Γουίτκοφ.

Η Χαμάς υπέβαλε λίστα ομήρων που προτείνει να απελευθερώσει στο πρώτο στάδιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, επιπλέον μιας λίστας Παλαιστίνιων που κρατούνται από το Ισραήλ και τους οποίους θέλει να απελευθερώσει στο πλαίσιο της ανταλλαγής κρατουμένων.

Στη λίστα της Χαμάς περιλαμβάνονται και 4 Αμερικανοί πολίτες, σε μια προφανή χειρονομία προς τον επερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει να τιμωρήσει τους υπεύθυνους εάν οι όμηροι δεν απελευθερωθούν πριν από την ορκωμοσία του, στις 20 Ιανουαρίου.

«Οι όμηροι θα είναι καλύτερα να απελευθερωθούν πριν την ορκωμοσία, αλλιώς δεν θα είναι ωραία μέρα» είπε χαρακτηριστικά ο Γουίτκοφ.

Στην ερώτηση δημοσιογράφων εάν οι ΗΠΑ βλέπουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως εταίρο στην περιοχή, η απάντηση του Ειδικού Απεσταλμένου του Τραμπ ήταν: «Τα Εμιράτα είναι μια υπέροχη χώρα».



Πηγή: skai.gr

