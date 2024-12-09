Ο υποστηριζόμενος από την Τουρκία Συριακός Εθνικός Στρατός (SNA) απέκτησε τον έλεγχο του θύλακα της Μάνμπιτζ στη Συρία, της μοναδικής περιοχής που ήλεγχαν οι κουρδικές δυνάμεις στα δυτικά του ποταμού Ευφράτη. Την ίδια ώρα, μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, η Αγκυρα ζητά «τον σχηματισμό συμπεριληπτικής κυβέρνησης» στην Συρία.

Τις τελευταίες ημέρες οι δυνάμεις του SNA προωθήθηκαν προς τη Μάνμπιτζ, αφού προηγουμένως είχαν καταλάβει την 1η Δεκεμβρίου τον άλλο κουρδικό θύλακα του Τελ Ριφαάτ στα δυτικά, όταν οι τζιχαντιστές της Χαγιάτ αλ Σαμ ξεκίνησαν την επίθεσή τους στις κυβερνητικές δυνάμεις στο Χαλέπι.

Η Αγκυρα ταυτίζει την κουρδική αυτονομιστική παράταξη PYD και την πολιτοφυλακή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στη βόρειοανατολική Συρία με την τρομοκρατία και την οργάνωση ΡΚΚ που δρα κατά της Τουρκίας και ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες να διακόψουν την υποστήριξή τους.

Η Αγκυρα ζητά «τον σχηματισμό συμπεριληπτικής κυβέρνησης»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν ζήτησε «τον σχηματισμό συμπεριληπτικής κυβέρνησης» στην Συρία μετά την πτώση του Μπασάρ αλ-Ασαντ.

«Περιμένουμε από τους διεθνείς παράγοντες, ιδιαίτερα τα Ηνωμένα Εθνη, να τείνουν το χέρι στον συριακό λαό και να υποστηρίξουν τον σχηματισμό μίας συμπεριληπτικής κυβέρνησης», δήλωσε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας μιλώντας σε ομάδα πρεσβευτών στην Αγκυρα.

«Θέλουμε να δούμε μία Συρία όπου οι διαφορετικές εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες θα ζήσουν εν ειρήνη, με μία συμπεριληπτική κυβερνητική προσέγγιση», επέμεινε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, η οποία υποστηρίζει ανταρτικές οργανώσεις που έλαβαν μέρος στην αστραπιαία επίθεση που ανέτρεψε το συριακό καθεστώς.

Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι θέλει να δει «μία νέα Συρία που θα διατηρεί καλές σχέσεις με τους γείτονές της και θα φέρει την ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή», προσθέτοντας ότι η Τουρκία «είναι έτοιμη να παράσχει την αναγκαία ως προς αυτό υποστήριξη».

Η Αγκυρα δήλωσε ήδη χθες ότι θέλει να βοηθήσει την Συρία «να εγγυηθεί την ενότητα και την ασφάλειά της».

«Θα συνεχίσουμε την δουλειά μας για να εγγυηθούμε την ασφαλή επιστροφή των Σύρων και την ανοικοδόμηση της χώρας», δήλωσε επίσης ο Χακάν Φιντάν.

Η Τουρκία φιλοξενεί στο έδαφός της περί τα τρία εκατομμύρια σύρους πρόσφυγες.

