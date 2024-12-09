Ισραήλ: Έκρηξη σε κτίριο μετά από επίθεση με drone

Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, χωρίς να προκαλέσει θύματα, σε κτίριο στην πόλη Γιάβνε, νοτίως του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες εκτάκτων περιστατικών, μετά από εισβολή -όπως τη χαρακτήρισε ο στρατός- ενός drone, προερχόμενου «πιθανόν» από την Υεμένη.

Σημειώθηκε «έκρηξη σε μπαλκόνι του 15ου και τελευταίου ορόφου στο Γιάβνε», δήλωσε η υπηρεσία Magen David Adom (MDA), η αντίστοιχη ισραηλινή του Ερυθρού Σταυρού.

«Ένα drone πιθανόν προερχόμενο από την Υεμένη προκάλεσε ζημιές στην περιοχή του Γιάβνε», σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Σύμφωνα με την MDA, οι διασώστες είδαν «πυκνό καπνό να υψώνεται από μπαλκόνι» και «ζημιές σε μπαλκόνι» αλλά στο σημείο «δεν βρέθηκε κανένα θύμα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

