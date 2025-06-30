Κρεμλίνο για Σερβία: Oι διαδηλώσεις ίσως είναι απόπειρα «έγχρωμης επανάστασης»

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που πραγματοποιούνται στη Σερβία, στενός σύμμαχος της Ρωσίας, να είναι μια απόπειρα «έγχρωμης επανάστασης», αλλά είναι βέβαιο ότι η σερβική ηγεσία θα αποκαταστήσει την ηρεμία.

Το Σάββατο, η σερβική αστυνομία συγκρούστηκε με αντικυβερνητικούς διαδηλωτές που ζητούσαν πρόωρες εκλογές και τον τερματισμό της 12ετούς διακυβέρνησης του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

«Παρά το γεγονός ότι η Σερβία βρίσκεται, φυσικά, υπό πρωτοφανή πίεση - δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι εκεί χρησιμοποιούνται γνωστές μέθοδοι για την πρόκληση έγχρωμων επαναστάσεων», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Δεν αμφιβάλουμε ότι η σημερινή σερβική ηγεσία θα είναι σε θέση να αποκαταστήσεις τον νόμο και την τάξη στη χώρα στο πολύ άμεσο μέλλον», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Η Ρωσία παραδοσιακά αντιμετωπίζει τον Βούτσιτς ως ένα στενό σύμμαχο και ο Σέρβος ηγέτης είχε παρευρεθεί στις 9 Μάιου στη Μόσχα για να παρακολουθήσει την στρατιωτική παρέλαση που έγινε για να τιμηθεί η νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί των Ναζί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι πολύμηνες διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη Σερβία, συμπεριλαμβανομένων των κλειστών πανεπιστημίων, έχουν προκαλέσει ταραχή στον λαϊκιστή Βούτσιτς, του οποίου η δεύτερη θητεία λήγει το 2027, όταν έχουν προγραμματιστεί και βουλευτικές εκλογές.

Ο Βούτσιτς δήλωσε ότι απροσδιόριστες «ξένες δυνάμεις» βρίσκονταν πίσω από τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας του Σαββάτου και ότι οι διαδηλωτές προσπάθησαν να «ανατρέψουν την κυβέρνηση της Σερβίας», αλλά απέτυχαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

