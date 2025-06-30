Σε προχωρημένες επαφές Ισραήλ και Συρία με στόχο την εξομάλυνση των σχέσεων

Το Ισραήλ και η Συρία βρίσκονται σε «προχωρημένες συνομιλίες» για την επίτευξη διμερούς συμφωνίας για την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel, που επικαλείται Ισραηλινό αξιωματούχο.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, οι επαφές επικεντρώνονται κυρίως στον συντονισμό θεμάτων ασφαλείας σε πρώτη φάση ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να καταλήξουν οι δύο πλευρές σε πλήρη ειρηνευτική συμφωνία.

«Υπάρχει ξεκάθαρα η φιλοδοξία να επεκταθούν οι Συμφωνίες του Αβραάμ, και δεν είναι μυστικό ότι θέλουμε να δούμε και τη Συρία σε αυτό το πλαίσιο», σημειώνει ο συγκεκριμένος αξιωματούχος.

Οι δύο γειτονικές χώρες βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα στις συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής εδώ και δεκαετίες, έχοντας εμπλακεί και σε άμεσες και συχνά σφοδρές συγκρούσεις, από τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας του 1948 έως και τον Πρώτο Πόλεμο του Λιβάνου το 1982.

Ωστόσο, ο Μπασάρ αλ-Άσαντ, ο φιλοϊρανός δικτάτορας της Συρίας, εγκατέλειψε τη χώρα τον Δεκέμβριο, και οι νέοι ισλαμιστές κυβερνήτες στη Δαμασκό επιδιώκουν να παρουσιάσουν ένα μετριοπαθές πρόσωπο προς τη Δύση.

Σύροι αξιωματούχοι φέρονται να προσέγγισαν το Ισραήλ τον Απρίλιο μέσω αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελβετία, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη που μίλησε στους Times of Israel. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναλάβει τον ηγετικό ρόλο στη διαμεσολάβηση.

Τις συνομιλίες από την πλευρά του Ισραήλ ηγείται ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τσάχι Χανέγκμπι, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους. Ο Χανέγκμπι επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το Ισραήλ και το καθεστώς της Συρίας βρίσκονται σε άμεση καθημερινή επαφή και συζητούν το ενδεχόμενο εξομάλυνσης των σχέσεων.

Τη Δευτέρα, ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ δήλωσε ότι σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Συρία, «τα Υψίπεδα του Γκολάν θα παραμείνουν τμήμα του κράτους του Ισραήλ».

Το Ισραήλ κατέλαβε το στρατηγικής σημασίας οροπέδιο από τη Συρία το 1967 και το προσάρτησε de facto το 1981 μέσω σχετικής νομοθεσίας.

Ο Σαάρ δήλωσε επίσης στη συνέντευξη Τύπου ότι το Ισραήλ θεωρεί ότι μπορεί να εξομαλυνθούν οι σχέσεις και με τον Λίβανο, έναν ακόμη γείτονα με τον οποίο βρίσκεται επίσημα σε κατάσταση πολέμου.



