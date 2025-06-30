Η σουηδική αστυνομία σκότωσε άλκη που περιφερόταν στο κέντρο της Στοκχόλμης

Όσοι ξύπνησαν αξημέρωτα σήμερα στη Στοκχόλμη είδαν ένα ασυνήθιστο θέαμα: μια άλκη να περιπλανιέται αποπροσανατολισμένη στο κέντρο της σουηδικής πρωτεύουσας. Η κατάληξη δεν ήταν θετική για το ζώο, αφού η αστυνομία αναγκάστηκε να το σκοτώσει.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, η αστυνομία ενημερώθηκε για την παρουσία μιας νεαρής άλκης στα προάστια της πόλης. Λίγο αργότερα, το ζώο θεάθηκε στους δρόμους του κέντρου, όπως στην οδό Ρόρστραντς, να περιφέρεται ανάμεσα σε καφετέριες και εστιατόρια, που εκείνη την ώρα ήταν κλειστά.

Γύρω στις 7 το πρωί, μέλη της υπηρεσίας ελέγχου άγριων ζώων αναγκάστηκαν να τη σκοτώσουν.

«Όταν οι άλκες βρίσκονται σε πυκνοκατοικημένες ζώνες, μπορεί να υπάρχει κίνδυνος για την κυκλοφορία και για άλλα πράγματα, για αυτό ελήφθη η απόφαση να την σκοτώσουμε», είπε η Σουζάνα Ρινάλντο, η εκπρόσωπος της αστυνομίας της Στοκχόλμης.

Οι άλκες ζουν σε όλη τη Σουηδία. Ένα ενήλικο ζώο μπορεί να φτάσει σε ύψος τα δύο μέτρα και σε βάρος έως και τα 800 κιλά.

Η Άννα Βέστμπεργκ, μια άλλη εκπρόσωπος της αστυνομίας, είπε στο τηλεοπτικό κανάλι SVT ότι επρόκειτο προφανώς για ένα νεαρό ζώο που το απέρριψε η μητέρα του και περιφερόταν αποπροσανατολισμένο στην πόλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

