Ισραήλ: Η αντιπολίτευση ζητά το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ισραήλ Γιαΐρ Λαπίντ δήλωσε σήμερα πως το Ισραήλ δεν έχει «πλέον κανένα συμφέρον να συνεχίσει τον πόλεμο στη Γάζα», κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του.

«Το Κράτος του Ισραήλ δεν έχει πλέον κανένα συμφέρον να συνεχίσει τον πόλεμο στη Γάζα, το μόνο που προκαλεί (ο πόλεμος αυτός) είναι ζημιές σε επίπεδο ασφάλειας, πολιτικής και οικονομίας», είπε ο Λαπίντ ενώπιον των βουλευτών του κεντροδεξιού κόμματός του Yesh Atid.

Υποστήριξε μάλιστα πως ο στρατός συμμερίζεται την άποψή του, υπενθυμίζοντας πως Ισραηλινοί στρατιώτες πεθαίνουν συχνά στον παλαιστινιακό θύλακα, τουλάχιστον 442 από την έναρξη της χερσαίας επίθεσης την 27η Οκτωβρίου του 2023, σύμφωνα με τις αρχές.

«Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ εμφανίστηκε χθες (Κυριακή) ενώπιον του υπουργικού συμβουλίου και δήλωσε πως τα πολιτικά όργανα αναμένεται να αποφασίσουν για τον επόμενο στόχο. Αυτό σημαίνει πως ο στρατός δεν έχει κανέναν πλέον στόχο στη Γάζα», είπε ο Λαπίντ, απαριθμώντας τις επιβλαβείς συνέπειες του πολέμου στην οικονομία.

Ο πόλεμος ξεκίνησε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου του 2023 και το Ισραήλ είχε τότε ορκιστεί να αφανίσει την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση, ωστόσο έπειτα από περισσότερους από 20 μήνες πολέμου, η Χαμάς υφίσταται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η Χαμάς δεν θα εξαλειφθεί μέχρι να εγκαθιδρυθεί μια εναλλακτική κυβέρνηση στη Γάζα», είπε ο Λαπίντ που τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής συνομιλιών με αραβικές χώρες, μεταξύ αυτών της Αιγύπτου, προκειμένου να αναλάβουν τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, κάτι που καμία χώρα δεν έχει πει προς το παρόν ότι θα ήθελε.

Το Ισραήλ σφυροκοπά τη Γάζα, τουλάχιστον 58 νεκροί

Τουλάχιστον 58 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε όλη τη Γάζα σήμερα από ισραηλινά πλήγματα, την ώρα που κάτοικοι στο βόρειο τμήμα του θύλακα κάνουν λόγο για τους σφοδρότερους βομβαρδισμούς εδώ και εβδομάδες, ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναμένονται στην Ουάσιγκτον στο πλαίσιο μιας νέας προσπάθειας από την κυβέρνηση Τραμπ για την επίτευξη μιας εκεχειρίας.

Μία ημέρα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, σύμβουλος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται στον Λευκό Οίκο για συνομιλίες αναφορικά με την επίτευξη εκεχειρίας, το Ιράν και το ενδεχόμενο σύναψης διπλωματικών συμφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και περιφερειακών χωρών.

Στο πεδίο όμως στον παλαιστινιακό θύλακα, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι εχθροπραξίες καταλαγιάζουν. Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα εντολές εκκένωσης που τους κατοίκους μεγάλων περιοχών στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προκαλώντας ένα νέο κύμα εκτοπισμένων.

Τουλάχιστον 58 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινά πλήγματα, έγινε γνωστό από τις αρχές, μεταξύ αυτών 10 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στη Ζεϊτούν και τουλάχιστον 13 στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας. Σύμφωνα με γιατρούς, οι περισσότεροι από τους 13 σκοτώθηκαν από πυρά, όμως κάτοικοι έκαναν λόγο και μια αεροπορική επιδρομή.

Είκοσι άνθρωποι, μεταξύ αυτών γυναίκες, παιδιά και ένας ντόπιος δημοσιογράφος σκοτώθηκαν σε έναν ισραηλινό βομβαρδισμό σε ένα καφέ στην παραλία της Πόλης της Γάζας, είπαν γιατροί. Το Συνδικάτο Παλαιστινίων Δημοσιογράφων είπε πως περισσότεροι από 220 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος τον Οκτώβριο του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.