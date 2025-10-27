Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι η Ρωσία θα καθοδηγείται από τα δικά της εθνικά συμφέροντα, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία αντί να δοκιμάσει έναν πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν υπήρχε τίποτα στη δοκιμή του πυραύλου Burevestnik που θα έπρεπε να επιδεινώσει τις σχέσεις με την Ουάσινγκτον.

Σχετικά με τις επαφές του ειδικού απεσταλμένου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, Κίριλ Ντμίτριεφ στις ΗΠΑ, ο Πεσκόφ σχολίασε ότι οι ανεπίσημες επαφές είναι σημαντικές για το διάλογο και ότι αποτελούν ένα μικρό βήμα σε έναν μακρύ δρόμο.

Πηγή: skai.gr

