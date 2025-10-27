Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

To Κρεμλίνο απαντά στην κριτική Τραμπ για την πυραυλική δοκιμή: Η Ρωσία καθοδηγείται από τα δικά της συμφέροντα

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι δεν υπήρχε τίποτα στη δοκιμή του πυραύλου Burevestnik που θα έπρεπε να επιδεινώσει τις σχέσεις με την Ουάσινγκτον

Πεσκόφ

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι η Ρωσία θα καθοδηγείται από τα δικά της εθνικά συμφέροντα, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία αντί να δοκιμάσει έναν πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν υπήρχε τίποτα στη δοκιμή του πυραύλου Burevestnik που θα έπρεπε να επιδεινώσει τις σχέσεις με την Ουάσινγκτον.

Σχετικά με τις επαφές του ειδικού απεσταλμένου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, Κίριλ Ντμίτριεφ στις ΗΠΑ, ο Πεσκόφ σχολίασε ότι οι ανεπίσημες επαφές είναι σημαντικές για το διάλογο και ότι αποτελούν ένα μικρό βήμα σε έναν μακρύ δρόμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρεμλίνο Ντμιτρι Πεσκοφ ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark