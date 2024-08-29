Στην υπόθεση του Πάβελ Ντούροφ, ιδρυτή και διευθύνοντα συμβούλου της εφαρμογής ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων Telegram, αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ λέγοντας ότι ο Ντούροφ είναι ακόμη Ρώσος πολίτης και πως αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία δεν πρέπει να μετατραπεί σε πολιτική δίωξη. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο Ντούροφ έχει ό,τι χρειάζεται για νομική υπεράσπιση δηλώνοντας πως η Ρωσία είναι έτοιμη να τον βοηθήσει σε ό,τι θελήσει.

Δικηγόρος Ντούροφ: «Παράλογο» να πιστεύεται ότι ο εντολέας μου ευθύνεται για τις όποιες τυχόν εγκληματικές πράξεις

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος του Πάβελ Ντούροφ, δήλωσε ότι είναι «εντελώς παράλογο» να πιστεύεται ότι ο επικεφαλής ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης ευθύνεται για τις όποιες τυχόν εγκληματικές πράξεις διαπράχθηκαν στην πλατφόρμα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ντούροφ τέθηκε χθες, Τετάρτη, επισήμως υπό έρευνα στη Γαλλία.

Γάλλος δικαστής έθεσε χθες, Τετάρτη, επισήμως υπό έρευνα τον Ντούροφ, λέγοντας ότι είναι ύποπτος για συνέργεια ως επικεφαλής μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που επιτρέπει παράνομες συναλλαγές, εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Επίσης διερευνάται για φερόμενο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και για την άρνησή του να συνεργαστεί με τις δικαστικές αρχές.

Ο Ντούροφ, ο οποίος έμεινε για τέσσερις ημέρες υπό κράτηση μετά την σύλληψή του από την αστυνομία το Σάββατο σε αεροδρόμιο κοντά στο Παρίσι, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος αφού καταβάλει εγγύηση 5 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, του επιβλήθηκε να παρουσιάζεται δύο φορές την εβδομάδα στην αστυνομία και του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη Γαλλία.

Η σύλληψή του πυροδότησε δημόσια συζήτηση γύρω από το ερώτημα πού τελειώνει η ελευθερία του λόγου και αρχίζει η επιβολή του νόμου, όπως και για τον βαθμό στον οποίο οι εταιρείες τεχνολογίας θα πρέπει να καθίστανται υπεύθυνες για το περιεχόμενο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το Telegram χρησιμοποιείται από σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους.

«Είναι εντελώς παράλογο να πιστεύουμε ότι ο επικεφαλής ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσε να εμπλέκεται σε εγκληματικές πράξεις που δεν τον αφορούν, είτε άμεσα είτε έμμεσα», σημείωσε ο δικηγόρος του Ολιβιέ Καμίνσκι, ο οποίος εκπροσωπεί τον Ντούροφ στη Γαλλία, σε σχόλια που έκανε σε δημοσιογράφους και τα οποία μεταδόθηκαν από διάφορα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

«Το Telegram συμμορφώνεται πλήρως με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την ψηφιακή τεχνολογία», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Στη Γαλλία το να τεθεί κάποιος επισήμως υπό έρευνα δεν συνεπάγεται ενοχή, ούτε οδηγεί απαραιτήτως σε δίκη, αλλά σημαίνει ότι οι δικαστές θα εξετάσουν αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να προχωρήσουν με την έρευνα εναντίον του. Οι έρευνες μπορεί να διαρκέσουν χρόνια προτού αποφασιστεί η διεξαγωγή δίκης ή να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο.

Ο Καμίνσκι δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει σχετικά.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει τη φήμη μανιώδη χρήστη του Telegram, δήλωσε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα σχετικά με την σύλληψη του Ντούροφ στη Γαλλία ότι «σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για πολιτική απόφαση» και ότι τη διεξαγωγή της έρευνας αποφάσισαν οι δικαστικές αρχές, όχι η κυβέρνηση.

Ο Μακρόν είχε γευματίσει με τον Ντούροφ το 2018 στο πλαίσιο σειράς συναντήσεων που είχε με επιχειρηματίες του τεχνολογικού τομέα, δήλωσε πηγή προσκείμενη στον Γάλλο πρόεδρο, και στον Ντούροφ δόθηκε η γαλλική υπηκοότητα το 2021 βάσει σπάνιας διαδικασίας για υψηλά ιστάμενα πρόσωπα.

Πηγή: skai.gr

