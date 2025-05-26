Σε ποινές φυλάκισης 2 έως 4,5 ετών καταδίκασε πρωτοδίκως το Περιφερειακό Δικαστήριο του Μπράουνσβαϊγκ τέσσερα πρώην κορυφαία στελέχη της Volkswagen για το σκάνδαλο με τα παραποιημένα στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων από πετρελαιοκινητήρες.

Ακόμη δύο στελέχη έλαβαν ποινές με ανασταλτικό χαρακτήρα, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.

Το «ντίζελγκεϊτ» ήρθε στο φως το 2015, όταν η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία παραδέχθηκε ότι είχε δημοσιοποιήσει ψευδή αποτελέσματα δοκιμών για την εκπομπή καυσαερίων των πετρελαιοκίνητων μοντέλων της στις ΗΠΑ.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο επικεφαλής της VW Μάρτιν Βίντερκορν παραιτήθηκε και η εταιρία διολίσθησε σε μία από τις σοβαρότερες κρίσεις στην ιστορία της, η οποία, σύμφωνα με υπολογισμούς των στελεχών της, έχει κοστίσει μέχρι σήμερα περίπου 33 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στο εδώλιο επρόκειτο να βρεθεί και ο κ. Βίντερκορν, η εκδίκαση της υπόθεσής του ωστόσο έχει διακοπεί από το 2021 για λόγους υγείας, έπειτα από ατύχημα του 78χρονου κατηγορουμένου.

Στο μεταξύ ο πρώην επικεφαλής της VW έχει παραστεί στο δικαστήριο ως μάρτυρας και ως κατηγορούμενος, αρνούμενος κατηγορηματικά την ευθύνη για το σκάνδαλο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για συνολικά 31 πρώην εργαζόμενους της Volkswagen.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

