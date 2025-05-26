Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα νέο κύμα ρωσικών μαζικών αεροπορικών επιδρομών με drones εφόρμησης και πυραύλους, για τρίτη συναπτή νύχτα.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε μέσω Telegram ότι εντοπίστηκαν πύραυλοι κρουζ στην περιφέρεια Τσερκάσι και σε αυτήν του Κιέβου. Κήρυξε κατάσταση συναγερμού σε όλη τη χώρα.

Συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας επιχείρησαν σε διάφορες περιοχές και ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις, σύμφωνα με τις αρχές.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα, τουλάχιστον ως αυτό το στάδιο.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, ρωσικά drones επιτέθηκαν στην Οδησσό από την κατεύθυνση της Μαύρης Θάλασσας.

Στην πόλη Χάρκοβο (βορειοανατολικά), σε πολύ μικρή απόσταση από τα σύνορα με τη Ρωσία, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ έκανε λόγο μέσω Telegram για σειρά ισχυρών εκρήξεων.

Χθες Κυριακή τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά στην περιφέρεια Ζιτόμιρ (βορειοδυτικά), σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιδρομές με drones και πυραύλους. Σε ανταπόδοση, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν εκατοντάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον της Μόσχας, τα οποία προκάλεσαν προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία.

Σύμφωνα με την ουκρανική αεροπορία, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας 367 πύραυλοι και drones (69 και 298 αντίστοιχα)· ενώ τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο εξαπολύθηκαν 264 (250 και 14 αντίστοιχα).

Ο ρωσικός στρατός ανέφερε ότι τα προηγούμενα δυο βράδια έπληξε εγκαταστάσεις του ουκρανικού «στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος».

Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι ο Ρώσος ομόλογός του έχει «τρελαθεί τελείως», αντιδρώντας στις επιδρομές αυτές, σκληραίνοντας θεαματικά τον τόνο έναντι του ομολόγου του.

Ο Ρεπουμπλικάνος υποσχόταν προεκλογικά πως θα έβαζε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία πολύ γρήγορα, «μέσα σε 24 ώρες». Αλλά η αισιοδοξία που εξέφραζε ως ακόμη την περασμένη Δευτέρα, έπειτα από σχεδόν δίωρη συνδιάλεξη με τον Ρώσο πρόεδρο, έδωσε τη θέση της σε εμφανώς αγανακτισμένο τόνο.

«Είχα πάντα πολύ καλή σχέση με τον (πρόεδρο) Βλαντίμιρ Πούτιν της Ρωσίας, αλλά κάτι έχει πάθει. Έχει τρελαθεί τελείως!», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, επικρίνοντας ταυτόχρονα τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διότι «δεν κάνει καμιά χάρη στη χώρα του μιλώντας έτσι όπως μιλάει» και «καλύτερο θα ήταν να σταματούσε».

Αναφερόμενος στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο ένοικος του Λευκού Οίκου πρόσθεσε πως «πάντα έλεγα πως θέλει όλη την Ουκρανία, όχι μόνο ένα τμήμα της», αλλά αν το αποπειραθεί θα οδηγήσει στην «πτώση» της Ρωσίας.

Από την πλευρά τους Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου κάλεσαν να «τιμωρηθεί» η Μόσχα, με την επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας να απαιτεί «την πιο ισχυρή διεθνή πίεση» στη Ρωσία και το Βερολίνο να αναφέρεται σε «προσβολή» της Μόσχας, ειδικά σε βάρος του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, ο οποίος «έκανε τόσα πολλά για να φέρει τον (Ρώσο πρόεδρο) Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

