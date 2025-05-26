Το Ιράν δεν θα εξετάσει την προσωρινή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου για να εξασφαλίσει μια συμφωνία για τα πυρηνικά του με τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τη διεξαγωγή ενός έκτου γύρου συνομιλιών με την Ουάσινγκτον.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη στοχεύουν να επιλύσουν μια διαμάχη δεκαετιών σχετικά με τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης και οι δύο πλευρές έχουν υιοθετήσει δημόσια μια σκληρή στάση για το ζήτημα του ιρανικού εμπλουτισμού ουρανίου.

Ερωτηθείς για τις πληροφορίες ότι το Ιράν θα μπορούσε να παγώσει το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου για τρία χρόνια προκειμένου να συνάψει συμφωνία, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ είπε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου: «Το Ιράν δεν θα το δεχτεί ποτέ αυτό».

«Αυτές οι πληροφορίες είναι προϊόν φαντασίας και είναι εντελώς ψευδείς», σχολίασε ο ίδιος όταν ρωτήθηκε για αυτό το ενδεχόμενο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Θα επιβιώσουμε ακόμη και χωρίς διαπραγματεύσεις» διαμηνύει ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν

Χθες Κυριακή ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι Αμερικανοί διαπραγματευτές είχαν "πολύ καλές" συνομιλίες με ιρανική αντιπροσωπεία στη διάρκεια του σαββατοκύριακου.

Ωστόσο, όπως μετέδωσαν σήμερα τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, αντιδρώντας στη δήλωση Τραμπ, σχολίασε ότι η χώρα του θα επιβιώσει ακόμη και αν δεν υπάρξουν συνομιλίες με τις ΗΠΑ και αν της επιβληθούν περισσότερες κυρώσεις.

«Δεν πρόκειται να πεθάνουμε από την πείνα αν αρνηθούν να διαπραγματευτούν μαζί μας ή αν επιβάλλουν κυρώσεις. Θα βρούμε τρόπο να επιβιώσουμε», σχολίασε αναφερόμενος στις συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Το Ιράν αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες από τον διαμεσολαβητή, το Ομάν, σχετικά με το πότε θα πραγματοποιηθεί ο επόμενος γύρος συνομιλιών, είπε ο Μπαγαΐ.

«Αν υπάρχει καλή θέληση από την αμερικανική πλευρά, είμαστε κι εμείς αισιόδοξοι, αλλά αν οι συνομιλίες στοχεύουν να περιορίσουν τα δικαιώματα του Ιράν τότε οι συνομιλίες δεν θα καταλήξουν πουθενά», υπογράμμισε ανακοινώνοντας ότι αξιωματούχος του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) πρόκειται να επισκεφθεί την Τεχεράνη μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το διακύβευμα είναι μεγάλο - και για τις δύο πλευρές

Ο Τραμπ θέλει να περιορίσει τη δυνατότητα της Τεχεράνης να κατασκευάσει ένα πυρηνικό όπλο που θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν περιφερειακό πυρηνικό πόλεμο και ενδεχομένως να απειλήσει το Ισραήλ. Από την πλευρά του το Ιράν υποστηρίζει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει αποκλειστικά πολιτικούς σκοπούς και θέλει να απαλλαγεί από τις σκληρές κυρώσεις που προκαλούν ασφυξία στην οικονομία του.

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον, χώρες εχθρικές από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 που ανέτρεψε φιλοδυτική μοναρχία στο Ιράν, άρχισαν στις 12 Απριλίου συνομιλίες για το ακανθώδες ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Πρόκειται για τις πιο υψηλόβαθμες διαπραγματεύσεις που γίνονται ανάμεσα στις δύο πλευρές μετά τη μονομερή απόσυρση το 2018 των ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα που είχε συναφθεί τρία χρόνια νωρίτερα στη Βιέννη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που είχε λάβει την απόφαση αυτή κατά την πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο (2017-2021), επέβαλε εκ νέου βαριές αμερικανικές κυρώσεις στο Ιράν στο πλαίσιο της λεγόμενης πολιτικής του άσκησης «μέγιστης πίεσης» στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Τώρα επιδιώκει να διαπραγματευτεί μια νέα συμφωνία με την Τεχεράνη, η οποία ελπίζει σε άρση των κυρώσεων.

Η επιστροφή των δύο χωρών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων γίνεται καθώς και οι δύο προβάλλουν δημοσίως τη διαφωνία τους επί του ευαίσθητου ζητήματος του εμπλουτισμού ουρανίου.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος ηγείται των συνομιλιών από την πλευρά της Ουάσινγκτον, έκρινε ότι οι ΗΠΑ «δεν μπορούν να επιτρέψουν ούτε 1% δυνατότητας εμπλουτισμού» ουρανίου στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), το Ιράν εμπλουτίζει σήμερα ουράνιο σε ποσοστό 60%, το οποίο ξεπερνά κατά πολύ το όριο του 3,67% που του επιτρεπόταν από τη συμφωνία του 2015, αλλά κάτω του 90% που είναι απαραίτητο για στρατιωτική χρήση.

Η Τεχεράνη απομακρύνθηκε από τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το 2015 βάσει της συμφωνίας για το πυρηνικό της πρόγραμμα σε αντίποινα για την αποχώρηση των ΗΠΑ από αυτήν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

