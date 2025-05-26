Το Κουβέιτ και η Σαουδική Αραβία ανακάλυψαν πετρέλαιο στην Ουδέτερη Ζώνη, σε κοινό πετρελαϊκό πεδίο, μετέδωσε το σαουδαραβικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων (SPA), επικαλούμενο κοινή ανακοίνωση.

Πρόκειται για την πρώτη ανακάλυψη μετά την επανέναρξη των εργασιών στη Διαμερισμένη Ζώνη και την παρακείμενη υπεράκτια περιοχή της στα μέσα του 2020, ανέφερε το SPA, όπως μεταδίδει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

