Το Κουβέιτ και η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ανακάλυψη πετρελαίου στην Ουδέτερη Ζώνη

Πρόκειται για την πρώτη ανακάλυψη από την επανέναρξη των εργασιών στην περιοχή - Κοινή ανακοίνωση από το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία

Το Κουβέιτ και η Σαουδική Αραβία ανακάλυψαν πετρέλαιο στην Ουδέτερη Ζώνη, σε κοινό πετρελαϊκό πεδίο, μετέδωσε το σαουδαραβικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων (SPA), επικαλούμενο κοινή ανακοίνωση.

Πρόκειται για την πρώτη ανακάλυψη μετά την επανέναρξη των εργασιών στη Διαμερισμένη Ζώνη και την παρακείμενη υπεράκτια περιοχή της στα μέσα του 2020, ανέφερε το SPA, όπως μεταδίδει το Reuters.

