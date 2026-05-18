Κρεμλίνο: Έχουμε μεγάλες προσδοκίες από το ταξίδι Πούτιν στην Κίνα

Η Ρωσία έχει μεγάλες προσδοκίες από την επίσκεψη του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, με τις δύο χώρες να αναμένεται να εκμεταλλευθούν την ευκαιρία για να ενισχύσουν την «προνομιακή τους συνεργασία», ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο Ρώσος πρόεδρος πρόκειται να επισκεφθεί την Κίνα αύριο και μεθαύριο, Τρίτη και Τετάρτη, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, όπου είχε συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

«Έχουμε πολύ σοβαρές προσδοκίες από αυτή την επίσκεψη», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Η «χωρίς όρια» σχέση Κίνας και Ρωσίας ενισχύθηκε αφού η Δύση επέβαλε κυρώσεις στη Μόσχα μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. «Εμείς και οι Κινέζοι φίλοι μας τη θεωρούμε μια ιδιαίτερα προνομιακή και στρατηγική συνεργασία», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Στη ρωσική αντιπροσωπεία περιλαμβάνονται αντιπρόεδροι της κυβέρνησης, υπουργοί και επικεφαλής εταιρειών, πρόσθεσε ο ίδιος.

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Μόσχα αναμένει ότι θα επανεκκινήσει η ειρηνευτική διαδικασία, η οποία έχει περιέλθει σε τέλμα, σημείωσε ο Πεσκόφ σχολιάζοντας δηλώσεις του Τραμπ.

Την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε μιλώντας σε δημοσιογράφους ότι ρωσικό πυραυλικό πλήγμα εναντίον πολυκατοικίας στο Κίεβο που κόστισε τη ζωή σε 24 ανθρώπους, ανάμεσά τους τρία παιδιά, έχει καθυστερήσει τις προσπάθειες ειρήνευσης.

Ο Πεσκόφ σήμερα τόνισε ότι η προσοχή της κοινής γνώμης θα πρέπει να στραφεί στα ουκρανικά πλήγματα εναντίον πολιτικών στόχων στη Ρωσία.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στην περιφέρεια της Μόσχας, στη μεγαλύτερη νυχτερινή επίθεση με drones που έχει εξαπολύσει η Ουκρανία εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Εξάλλου το Κρεμλίνο απέρριψε τη δήλωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Μόσχα εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει επίθεση εναντίον χώρας μέλους του ΝΑΤΟ από τη Λευκορωσία.

Την Παρασκευή ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία επιδιώκει να σύρει τη Λευκορωσία πιο βαθιά στον πόλεμο που διεξάγει εναντίον της Ουκρανίας και ότι εξετάζει σχέδια για να χρησιμοποιήσει το λευκορωσικό έδαφος για να επιτεθεί εναντίον της βόρειας Ουκρανίας ή μιας χώρας μέλους του ΝΑΤΟ.

Η Λευκορωσία συνορεύει με την Ουκρανία στα νότια και την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Λετονία – χώρες μέλη του ΝΑΤΟ στα βόρεια και τα δυτικά.

Όταν ρωτήθηκε για τον ισχυρισμό του Ζελένσκι, ο Πεσκόφ απάντησε: «Τέτοιου είδους δηλώσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια περαιτέρω υποκίνησης με στόχο την παράταση του πολέμου και την κλιμάκωση των εντάσεων». «Δεν πιστεύουμε ότι αξίζει να σχολιαστεί », τόνισε.

Σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, σε συνεργασία με τη Ρωσία, πραγματοποιούν γυμνάσια για να ελέγξουν την ετοιμότητα του στρατού να αναπτύσσει πυρηνικά όπλα. Πρόσθεσε ότι η άσκηση αυτή δεν έχει στόχο κάποια άλλη χώρα και δεν αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της περιοχής.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

