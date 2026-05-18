Στο επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας η Κίνα: Μετά τον Τραμπ, ο Σι υποδέχεται τον Πούτιν

Σι Τζινπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν αντάλλαξαν συγχαρητήριες επιστολές χτες, Κυριακή, εν όψει της διήμερης επίσκεψης του Ρώσου προέδρου στο Πεκίνο αύριο, Τρίτη και την Τετάρτη. Ο ηγέτης της Κίνας δήλωσε ότι η διμερής συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και της χώρας του «εμβαθύνει και εδραιώνεται συνεχώς», ενώ φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από τη στρατηγική εταιρική σχέση των δύο χωρών.

Άρθρο που δημοσιεύθηκε στην κρατική εφημερίδα Global Times ανέφερε ότι οι επισκέψεις των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας δείχνουν πως το Πεκίνο «αναδύεται ταχύτατα ως επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας». «Οι επισκέψεις, που πραγματοποιήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχουν προκαλέσει ευρεία προσοχή, με αναλυτές να σημειώνουν ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο στην εποχή μετά τον Ψυχρό Πόλεμο μια χώρα να φιλοξενεί τους ηγέτες των ΗΠΑ και της Ρωσίας διαδοχικά μέσα σε μια εβδομάδα», τονίζει η Global Times.

Η ενίσχυση των σχέσεων της Κίνας με τη Ρωσία αποτελεί πηγή ανησυχίας για τη Δύση, ιδίως από τότε που η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, αναφέρει ο Guardian.

Σύμφωνα με δυτικούς διπλωμάτες και αναλυτές, η οικονομική και διπλωματική υποστήριξη που παρέχει η Κίνα στη Ρωσία από τότε έχει συμβάλει στη διατήρηση της σύγκρουσης.

Οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί περισσότερες από 40 φορές τα τελευταία χρόνια, αριθμός που ξεπερνά κατά πολύ τις συναντήσεις που είχε συνολικά ο πρόεδρος Σι με δυτικούς ηγέτες.

Το διμερές εμπόριο μεταξύ Κίνας και Ρωσίας έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα ρεκόρ από το 2022, με την Κίνα να αγοράζει περισσότερο από το ένα τέταρτο των εξαγωγών της Ρωσίας. Και οι μεγάλες αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου από την Κίνα έχουν αποφέρει στη Μόσχα έσοδα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Επίσης, το Πεκίνο έχει αγοράσει ρωσικά ορυκτά καύσιμα αξίας άνω των 367 δισ. δολαρίων από την έναρξη του ουκρανικού πολέμου, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Κέντρο Ερευνών για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα.

Οι αγορές αυτές, σημειώνει ο Guardian, έχουν ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της Κίνας, η οποία έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία από τη στιγμή που η κρίση στη Μέση Ανατολή ανέκοψε τη μεταφορά πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Οι συνομιλίες του Σι με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν αφορούσαν τις σχέσεις με τη Ρωσία ή τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Πεκίνο εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την διμερή συνάντηση κάνοντας μια σύντομη αναφορά στην «κρίση στην Ουκρανία», ενώ η αμερικανική ανακοίνωση δεν την ανέφερε καθόλου.

Αντίθετα, οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας φάνηκε να επικεντρώνονται στο εμπόριο, την Ταϊβάν και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι η Κίνα συμφωνεί μαζί του ως προς τη σημασία της επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ.

Ο Σι πίεσε επίσης τον Τραμπ σχετικά με την Ταϊβάν, προειδοποιώντας τον για τον κίνδυνο σύγκρουσης αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά το ζήτημα. Ο Τραμπ έφυγε από το Πεκίνο δηλώνοντας ότι δεν είχε αποφασίσει ακόμη εάν θα εγκρίνει μια συμφωνία δισεκατομμυρίων για την πώληση αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν. Και η αναστολή της πώλησης όπλων θα αποτελούσε σημαντική νίκη για το Πεκίνο, το οποίο επιδιώκει να πάρει τον έλεγχο του αυτόνομου νησιού.

Ο Τζόζεφ Γουέμπστερ, ανώτερος ερευνητής στο Atlantic Council, ανέφερε πως «η Ταϊβάν ενδέχεται να αποτελεί το υποκείμενο θέμα της συνάντησης μεταξύ Σι και Πούτιν». Ο ίδιος σημείωσε πως το Πεκίνο ενδέχεται να επιδιώκει τη σύναψη περισσότερων συμφωνιών για ορυκτά καύσιμα με τη Μόσχα, προκειμένου να εξασφαλίσει τον ενεργειακό του εφοδιασμό σε περίπτωση μελλοντικής σύγκρουσης με την Ταϊβάν.

Η Ρωσία με τη σειρά της πιέζει την Κίνα να προχωρήσει με το έργο του αγωγού φυσικού αερίου «Power of Siberia 2», ο οποίος θα προσθέσει 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα χωρητικότητας στο υπάρχον ενεργειακό δίκτυο μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγή: skai.gr

