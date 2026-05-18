Η Ουκρανία αποκάλυψε τη Δευτέρα τη δική της κατευθυνόμενη βόμβα (KAB), έτοιμη για τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο Υπουργός Άμυνας, Μιχαΐλο Φέντοροφ, ανακοίνωσε ότι η εγχώριας ανάπτυξης βόμβα ολίσθησης (glide bomb ή βόμβα ανεμοπορίας) δημιουργήθηκε σε μόλις 17 μήνες.

Η βόμβα διαθέτει κεφαλή 250 κιλών και έχει βεληνεκές πτήσης δεκάδων χιλιομέτρων. Το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας έχει ήδη προμηθευτεί μια πειραματική παρτίδα για επιχειρησιακή χρήση.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη στο μέτωπο, καθώς οι κατευθυνόμενες βόμβες ολίσθησης (KAB) έχουν αναδειχθεί σε ένα από τα πιο καταστροφικά και δύσκολα αντιμετωπίσιμα όπλα της συγκεκριμένης σύγκρουσης.

Το βεληνεκές δεκάδων χιλιομέτρων επιτρέπει στα ουκρανικά μαχητικά αεροσκάφη να απελευθερώνουν τα βλήματα από σχετική απόσταση ασφαλείας, χωρίς να εκτίθενται άμεσα στην εχθρική αεράμυνα της πρώτης γραμμής.

Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα της Ουκρανίας προς την απεξάρτηση από τις δυτικές προμήθειες όπλων για πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς, αλλά και μια απάντηση στη συστηματική χρήση παρόμοιων βομβών (όπως οι ρωσικές FAB με συστήματα UMPK) από τη Μόσχα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.