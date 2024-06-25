Το Κρεμλίνο περιόρισε την Τρίτη την πρόσβαση στη ρωσική επικράτεια σε 81 μέσα ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως αντίποινα κατά της απαγόρευσης της ΕΕ σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τη Ρωσία.

Μεταξύ των ευρωπαϊκών μέσων που μπλοκάρει τη μετάδοσή τους η Ρωσία, βρίσκεται και το SKAI.gr. Στην ίδια λίστα περιλαμβάνεται και η αγγλόφωνη Cyprus Mail στην Κύπρο.

Οι περιορισμοί επιβάλλονται σε «ορισμένα μέσα ενημέρωσης των κρατών μελών της ΕΕ και φορείς εκμετάλλευσης μέσων ενημέρωσης σε όλη την ΕΕ που διαδίδουν συστηματικά ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο κατάλογος των πρόσφατα απαγορευμένων μέσων ενημέρωσης περιλαμβάνει πολλά ειδησεογραφικά πρακτορεία, όπως το γαλλικό AFP, το ισπανικό EFE και το Politico μαζί με διάφορα τηλεοπτικά κανάλια, εφημερίδες, διαδικτυακές εκδόσεις και ραδιοτηλεοπτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε χώρες της ΕΕ.

Νωρίτερα τον Μάιο, το Συμβούλιο της ΕΕ ανέστειλε τις ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες εντός της ΕΕ για τέσσερα μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τη Ρωσία, Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestia και Rossiyskaya Gazeta, κατηγορώντας τα για διάδοση και υποστήριξη της προπαγάνδας του Κρεμλίνου στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

«Αυτά τα μέσα ενημέρωσης βρίσκονται υπό τον μόνιμο άμεσο ή έμμεσο έλεγχο της ηγεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και υπήρξαν ουσιαστικά και καθοριστικά για την προώθηση και υποστήριξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και για την αποσταθεροποίηση των γειτονικών της χωρών», ανέφερε η tο Συμβούλιο της ΕΕ σε ανακοίνωσή του.

«Την ευθύνη για μια τέτοια εξέλιξη των γεγονότων φέρει αποκλειστικά η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι χώρες αυτής της ένωσης που υποστήριξαν μια τέτοια απόφαση. Εάν αρθούν οι περιορισμοί στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η ρωσική πλευρά θα επανεξετάσει επίσης την απόφασή της σε σχέση με τους αναφερόμενους φορείς εκμετάλλευσης μέσων ενημέρωσης» σημειώνεται στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου.



Αναλυτικά η λίστα στα ρωσικά:

Австрия

1. Государственная телерадиокомпания «ORF» (orf.at);

2. Медиахолдинг «Osterreich» (oe24.at);

Бельгия

3. Журнал «Le Vif» (levif.be);

4. Журнал «Knack» (knack.be);

Болгария

5. Новостной информационный портал «Mediapool» (Mediapool.bg);

6. Газета «24 Chasa» (24chasa.bg);

Венгрия

7. Информационный интернет-портал 444.hu;

Германия

8. Журнал «Der Spiegel» (spiegel.de);

9. Газета «Die Zeit» (zeit.de);

10. Газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (faz.net);

Греция

11. АО «Греческое радио и телевидение» EPT (ert.gr, ertnews.gr);

12. Медиахолдинг «Skai» (skai.gr);

13. Телеканал «Mega» (Megatv.com);

14. Газета «Proto Thema» (protothema.gr);

Дания

15. Ежедневная газета «Berlingske» (berlingske.dk);

16. Издание «Information» (information.dk);

Ирландия

17. Национальная телерадиокомпания «RTE» (rte.ie);

18. Газета «The Irish Times» (irishtimes.com);

19. Газета «The Irish Independent» (independent.ie);

Испания

20. Газета «El Mundo» (elmundo.es);

21. Газета «El Pais» (elpais.com);

22. Информационное агентство «EFE» (efe.com);

23. Государственное телевидение Испании «Televisión Española» (rtve.es);

Италия

24. Телеканал общенационального вещания «LA7» (la7.it);

25. Газета «La Stampa» (lastampa.it);

26. Газета «La Repubblica» (repubblica.it);

27. Телекомпания «RAI» (rai.it, rainews.it);

Кипр

28. Газета «Politis» (politis.com.cy);

29. Электронный информационный портал «Cyprus Times» (cyprustimes.com);

30. Газета «Cyprus Mail» (cyprus-mail.com);

Латвия

31. Телеканал «Latvian Television» и Латвийское радио 4 (lsm.lv);

32. Интернет-портал apollo.lv;

33. Интернет-телеканал tvnet.lv;

34. Издание «Diena» (diena.lv);

Литва

35. Интернет-портал «LRT» (lrt.lt);

36. Интернет-портал «15min.lt» (15min.lt);

37. Интернет-портал «lrytas.lt» (lrytas.lt);

Мальта

38. Центральный государственный телеканал «Television Malta» TVM (tvmnews.mt);

39. Газета «Times of Malta» (timesofmalta.com);

40. Газета «The Malta Independent» (independent.com.mt);

41. Газета «Malta Today» (maltatoday.com.mt);

Нидерланды

42. Телерадиокомпания «Nos» (nos.nl);

43. Газета «Nrc» (nrc.nl);

44. Газета «Algemeen Dagblad» (ad.nl);

Польша

45. Телеканал «Belsat» (belsat.eu, belsat.pl);

46. Журнал «Новая Польша» (novayapolsha.eu, novayapolsha.com, novayapolsha.pl);

Португалия

47. Телеканал «RTP Internacional» (rtp.pt);

48. Газета «Publico» (publico.pt);

49. Газета «Expresso» (expresso.pt);

50. Информационно-аналитический проект «Observador» (observador.pt);

Румыния

51. Телеканал «Pro TV International» (stirileprotv.ro, protv.ro);

52. Телеканал «Digi24» (digi24.ro);

53. Телеканал «B1TV» (b1tv.ro);

Словакия

54. Газета «SME» (sme.sk);

55. Интернет-издание «Dennik N» (dennikn.sk);

Словения

56. Интернет-издание «Nova24» (Nova24.si, Nova24tv.si);

57. Интернет-издание «Demokracija» (Demokracija.si, Demokracija.eu);

Финляндия

58. Газета «Ilta-Sanomat» (is.fi);

59. Газета «Iltalehti» (iltalehti.fi);

60. Газета «Helsingin Sanomat» (hs.fi);

61. Телерадиокомпания «Yleisradio» (yle.fi);

Франция

62. Телеканал «LCI» (tf1info.fr);

63. Газета «Le Monde» (lemonde.fr);

64. Газета «La Croix» (la-croix.com);

65. Газета «Liberation» (liberation.fr);

66. Журнал «Lexpress» (lexpress.fr);

67. Радиокомпания «Radio France» (radiofrance.fr);

68. Информационное агентство «Agence France-Presse» (afp.com, afpforum.com);

69. Телеканал «CNews» (cnews.fr);

70. Телекомпания «Arte» (arte.tv);

Чехия

71. Телеканал «Ceska Televize» (ceskatelevize.cz);

72. Интернет-портал «Seznam Zpravy» (seznamzpravy.cz);

Швеция

73. Телерадиокомпания «SVT» (svt.se);

74. Радиокомпания «Sveriges Radio» (sverigesradio.se);

Эстония

75. Информационный веб-портал propastop.org;

76. Национальная телерадиовещательная корпорация «ERR» (err.ee);

77. Медиаресурс «Delfi» (delfi.ee);

Общеевропейские СМИ

78. Agence Europe (agenceurope.eu);

79. Politico (www.politico.eu, www.politico.com);

80. Спутниковый пакет «Svoboda Satellite Package» (rsf.org);

81. Интернет-издание «Euobserver» (Euobserver.com).

Πηγή: skai.gr

