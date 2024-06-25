Η Ρωσία διέπραξε πολλαπλές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία από τότε που προσάρτησε τη χερσόνησο το 2014, όπως δήλωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ/ECHR) ύστερα από προσφυγή της Ουκρανίας.

Οι παραβιάσεις αφορούν την καταπάτηση του δικαιώματος στη ζωή, της απαγόρευσης απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης, της ελευθερίας της θρησκευτικής πίστης και της ελευθερίας της έκφρασης μεταξύ άλλων δικαιωμάτων, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου.

Η υπόθεση αφορά επίσης τους ισχυρισμούς της Ουκρανίας περί μοτίβου διώξεων Ουκρανών για την πολιτική τους στάση ή τη φιλική προς το Κίεβο δραστηριότητά τους που εφαρμόστηκε κυρίως στην Κριμαία, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας ή της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Η Ρωσία έχει στο παρελθόν αρνηθεί τις κατηγορίες ότι παραβίασε ανθρώπινα δικαιώματα και καταπίεσε πολιτικούς αντιπάλους στη χερσόνησο αυτή.

«Το Δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ότι η Ρωσία πρέπει να λάβει μέτρα το συντομότερο δυνατόν για την ασφαλή επιστροφή των κρατουμένων που μεταφέρθηκαν από την Κριμαία σε σωφρονιστικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανέφερε.

Το δικαστήριο έχει δηλώσει ότι η υπόθεση δεν αφορά το εάν η προσάρτηση είναι σύννομη με το διεθνές δίκαιο, αλλά ότι έλαβε υπόψιν την αυξημένη στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας στην Κριμαία την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014 χωρίς τη συγκατάθεση της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.