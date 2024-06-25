Η Lufthansa Technik πριν από λίγο καιρό ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εισέλθει στον κλάδο της πολεμικής αεροπορίας και να συμπράξει με τη Luftwaffe. Σημάδι των καιρών ή προάγγελος χειρότερων εξελίξεων; Ίσως και τα δύο, λένε ειδικοί. Πάντως σίγουρα δεν είναι η μόνη εταιρεία που επιχειρεί το τελευταίο διάστημα στη Γερμανία αυτό το άνοιγμα προς τον εξοπλιστικό τομέα.



Η ιστορική κατασκευάστρια τρακτέρ, θεριζοαλωνιστικών μηχανών και άλλων αγροτικών μηχανημάτων, η εταιρεία Deutz με έδρα την Κολωνία, επιθυμεί επίσης να επιχειρήσει προσεχώς παρόμοια στροφή.



Πρόκειται για μια εταιρεία ιδιαίτερα γνωστή και στους Έλληνες αγρότες εδώ και δεκαετίες. Ορισμένοι μάλιστα, που είχαν ζήσει ως οικονομικοί μετανάστες στη Γερμανία και επέστρεψαν στην πατρίδα για να ασχοληθούν εκ νέου με τον αγροτικό τομέα, είχαν όνειρο ζωής να επενδύσουν σε αυτά τα φημισμένα για την απόδοση και ποιότητά τους γερμανικά αγροτικά «εργαλεία».



Η εταιρεία Deutz με ιστορία πάνω από 150 χρόνια φαίνεται ότι δεν έχει πάντως άλλη επιλογή από το να ακολουθήσει το πνεύμα της εποχής, την περίφημη «Zeitenwende» της γερμανικής κυβέρνησης και την ευρύτερη γερμανική στροφή στην κούρσα των στρατιωτικών εξοπλισμών με φόντο κυρίως τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε συνέντευξή του στην κυριακάτικη Welt ο επικεφαλής της Deutz, Ζεμπάστιαν Σούλτε, ανακοίνωσε ρητά ότι η εταιρεία σκοπεύει να επεκταθεί από εδώ και πέρα σε νέους «επιχειρηματικούς τομείς» όπως η «εξοπλιστική βιομηχανία».

Από την αγροτική στην πολεμική οικονομία

Σύμφωνα με πληροφορίες στον γερμανικό Τύπο η Deutz είναι σε θέση να κατασκευάσει κινητήρες όχι μόνο για αγροτικά οχήματα, αλλά και για στρατιωτικά οχήματα, από τεθωρακισμένα άρματα μάχης μέχρι οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Αλλά και μπαταρίες για κρίσιμες στρατιωτικές εφαρμογές, π.χ. για την τροφοδοσία νοσοκομείων, αναφέρει το ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv.



Και δεν είναι μόνο αυτά. Η Deutz κατασκευάζει ήδη συστήματα γεννητριών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, π.χ. για τη συντήρηση μηχανημάτων σε νοσοκομεία ή ακόμη για συστήματα ψύξης.



Την ίδια ώρα, και ο γερμανικός κολοσσός της εξοπλιστικής βιομηχανίας, η Rheinmetall από το Ντίσελντορφ στη Βόρεια-Ρηνανία Βεστφαλία, ανακοίνωσε ρεκόρ εσόδων το 2023, αλλά και τη μεγαλύτερη εξοπλιστική συμφωνία με τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις στην ιστορία της. Πρόκειται για παραγγελίες πυρομαχικής ύλης ύψους 8,5 δις ευρώ.



Ο σκοπός είναι διπλός: από τη μια πλευρά ενίσχυση των αποθεμάτων των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων και από την άλλη στήριξη της αμυντικής γραμμής της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας. Μάλιστα σύμφωνα με ανακοίνωσή της, οι παραδόσεις έχουν ήδη προγραμματιστεί για τις αρχές του 2025.

Εξοπλιστικό ράλι παγκοσμίως

Η τάση αυτή που παρατηρείται σε καίριους τομείς της γερμανικής βαριάς βιομηχανίας δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη, το σουηδικό SIPRI, οι στρατιωτικές δαπάνες διεθνώς αυξήθηκαν κατά 7% το 2023.



Η Γερμανία βρίσκεται στην 7η θέση παγκοσμίως, με σχεδόν 69 δις δολάρια 9% περισσότερα από το 2022, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε μια περίοδο, όπου η άμυνα αποτελεί πρωταρχικό στόχο προκειμένου να καταστεί η Γερμανία «ετοιμοπόλεμη» έως το 2029, κατά τα λεγόμενα του υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

