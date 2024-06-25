Οι έξι ηγέτες της ΕΕ που διαπραγματεύονται τις κορυφαίες θέσεις του μπλοκ συμφώνησαν ότι η Γερμανίδα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Πορτογάλος Αντόνιο Κόστα και η Εσθονή Κάγια Κάλλας θα πρέπει να λάβουν τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την εξωτερική πολιτική, σύμφωνα με πέντε αξιωματούχους της ΕΕ που μίλησαν στο Politico.

Οι έξι διαπραγματευτές είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ (για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα), ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς (για τους Σοσιαλιστές) και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε (για τους Φιλελεύθερους).

Το επόμενο βήμα θα είναι η συνάντηση των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, κατά την οποία τα τρία ονόματα θα παρουσιαστούν στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για έγκριση.

The deal that the @EPP made with the leftists and the liberals runs against everything that the EU was based on. Instead of inclusion, it sows the seeds of division. EU top officials should represent every member state, not just leftists and liberals! pic.twitter.com/U8HoWrT7TH — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 25, 2024

Ένας από τους αξιωματούχους, ο οποίος μίλησε υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας στο Politico για την ευαίσθητη διαπραγμάτευση, σχολίασε ότι «στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι δεν θα αρέσει που (και πάλι) δεν συμμετείχε στη διαπραγμάτευση, όπως είναι τώρα η πολιτική της ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η τρίτη μεγαλύτερη μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου».

Η Μελόνι δεν συμμετείχε στη συζήτηση της Τρίτης, ένας όρος που έθεσαν οι Φιλελεύθεροι και οι κεντροαριστερές ομάδες, καθώς είχαν δεσμευτεί ότι δεν θα υποστηρίξουν τη φον ντερ Λάιεν εάν συνάψει συμφωνίες με την Ιταλίδα πρωθυπουργό.



Ωστόσο, η Ιταλία είναι πιθανό να αποκτήσει ένα πολύ σημαντικότερο χαρτοφυλάκιο στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ίδιος αξιωματούχος είπε: «Τώρα που συμφωνούν, αυτό [θα πρέπει να περάσει] εύκολα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο» εκτίμησε.

Πάντως, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν ξεκαθάρισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη δημοσίευση της είδησης την Τρίτη ότι η συμφωνία του ΕΛΚ «με τους αριστερούς και τους φιλελεύθερους έρχεται σε αντίθεση σε όσα έχει βασιστεί η ΕΕ. Αντί για συμπερίληψη, σπέρνει τους σπόρους της διαίρεσης. Τα ανώτατα στελέχη της ΕΕ πρέπει να εκπροσωπούν κάθε κράτος μέλος, όχι μόνο αριστερούς και φιλελεύθερους!».

