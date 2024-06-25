Η Lufthansa, ο μεγαλύτερος όμιλος αεροπορικών εταιρειών της Ευρώπης, θα χρεώνει από το επόμενο έτος έως και 72 ευρώ επιπλέον ανά πτήση, προκειμένου να καλύψει το αυξανόμενο κόστος των εναλλακτικών «πράσινων» καυσίμων που απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών των αεροσκαφών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας - στην οποία ανήκουν επίσης οι Swiss, Austrian Airlines και Brussels Airlines - οι πρόσθετες εισφορές θα ισχύουν για όλες τις αναχωρήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και την Ελβετία, από την 1η Ιανουαρίου.

Η επιβάρυνση θα ξεκινά από 1 ευρώ, με το ακριβές ποσό να εξαρτάται από τη διαδρομή και τον ναύλο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα νέα τέλη στην Lufthansa συμπίπτουν με τους κανονισμούς της ΕΕ που απαιτούν από τις αεροπορικές εταιρείες να χρησιμοποιούν τουλάχιστον 2% βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα από το 2025.

Η Lufthansa δήλωσε ότι δεν μπορεί να αναλάβει μόνη της το κόστος.

Το 2022, η ανταγωνίστρια Air France-KLM καθιέρωσε πρόσθετη χρέωση έως και 24 ευρώ στις πτήσεις από τη Γαλλία και την Ολλανδία.

