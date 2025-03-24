Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Νότιας Κορέας απέρριψε σήμερα την παύση του πρωθυπουργού Χαν Ντουκ-σου από τα καθήκοντά του, σε νέο επεισόδιο της πολιτικής κρίσης και της αστάθειας που προκάλεσε στο κράτος της νοτιοανατολικής Ασίας η απόπειρα του προέδρου Γιουν Σοκ-γελ να προχωρήσει στην επιβολή στρατιωτική νόμου τη νύχτα της 3ης προς 4η Δεκεμβρίου.

Καθώς το δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί για την ενδεχόμενη παύση του προέδρου Γιουν εντός ημερών, ο Χαν Ντουκ-σου επανήλθε στη θέση του κι ανέλαβε ξανά προσωρινός πρόεδρος.

Είχε παυθεί από το κοινοβούλιο πριν από τρεις μήνες, αφού διετέλεσε μεταβατικός πρόεδρος για λιγότερες από δύο εβδομάδες.

«Ευχαριστώ το Συνταγματικό Δικαστήριο για τη σοφή απόφασή του», είπε ο κ. Χαν στον Τύπο. «Νομίζω πως όλοι πολίτες αντιτίθενται στην εξαιρετικά πολωμένη πολιτική σφαίρα. Νομίζω πως δεν έχει θέση ο διχασμός αυτή τη στιγμή. Η προτεραιότητα για τη χώρα μας είναι να προχωρήσει μπροστά».

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, την αποπομπή του κ. Χαν απέρριψαν πέντε από τα οκτώ μέλη του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ενώ ένα τάχθηκε υπέρ.

Η Νότια Κορέα βυθίστηκε σε πολιτικό χάος μετά την προσπάθεια του προέδρου Γιουν να κηρύξει στρατιωτικό νόμο. Ο άλλοτε εισαγγελέας, που προκάλεσε γενική κατάπληξη ανακοινώνοντας την απόφαση, έστειλε τον στρατό στο κοινοβούλιο προσπαθώντας να το φιμώσει, ανεπιτυχώς.

Όμως επαρκής αριθμός μελών του κοινοβουλίου κατάφερε να συνεδριάσει για να ακυρώσει τα σχέδιά του, ψηφίζοντας ομόφωνα υπέρ της επαναφοράς στην ομαλότητα. Όπως ήταν υποχρεωμένος δυνάμει του Συντάγματος, ο κ. Γιουν αναγκάστηκε να συμμορφωθεί.

Τη 14η Δεκεμβρίου, η νοτιοκορεατική εθνική αντιπροσωπεία ψήφισε υπέρ της αποπομπής του αρχηγού του κράτους από το αξίωμά του και έκτοτε έχει παυθεί ώσπου τουλάχιστον να αποφανθεί το Συνταγματικό Δικαστήριο, Κατόπιν, την 27η, καθαίρεσε τον πρωθυπουργό Χαν, που κατηγορήθηκε πως παρακώλυε τις διαδικασίες σε βάρος του προέδρου.

Η αντιπολίτευση του πρόσαψε ιδίως πως αρνήθηκε να ονομάσει νέα μέλη στο Συνταγματικό Δικαστήριο ώστε να πληρωθούν οι κενές θέσεις, καθώς υπηρετούν μόλις έξι από τους εννιά δικαστικούς που πρέπει να έχει. Με αυτή τη σύνθεση, αρκεί μόλις μια ψήφος εναντίον της αποπομπής του προέδρου Γιουν για να ανακληθεί η απόφαση του κοινοβουλίου.

Στη σημερινή του απόφαση, το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε πως πράγματι ο πρωθυπουργός Χαν συμπεριφέρθηκε κατά τρόπο «παράνομο», πλην όμως «όχι σε βαθμό που να δικαιολογεί» την καθαίρεσή του, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο YTN, ενώ επισήμανε ακόμη πως βρέθηκαν «αποδείξεις» για ενδεχόμενο «ρόλο» του κ. Χαν στην επιβολή του στρατιωτικού νόμου.

Την προεδρία ασκούσε μέχρι σήμερα δεύτερος προσωρινός πρόεδρος, ο υπουργός Οικονομικών Τσόι Σανγκ-μοκ, ο οποίος ονόμασε δυο νέα μέλη στο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Όσον αφορά τον κ. Γιουν, ειδικοί προβλέπουν πως η απόφαση του σώματος θα ανακοινωθεί εντός ημερών, αν και η ημερομηνία δεν έχει αναγγελθεί. Αν ταχθεί υπέρ της αποπομπής του -χρειάζονται τουλάχιστον έξι ψήφοι υπέρ-, θα πρέπει να προκηρυχθούν νέες εκλογές εντός 60 ημερών. Αν όχι, ο Γιουν Σοκ-γελ θα επιστρέψει στο αξίωμα.

Το σαββατοκύριακο, εκατοντάδες χιλιάδες υποστηρικτές και πολέμιοι του κ. Γιουν βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα, εν αναμονή της απόφασης.

Οι διαβουλεύσεις των δικαστών, που διαρκούν σχεδόν τριάμισι μήνες, είναι οι πιο μακρές που έχουν υπάρξει ποτέ σε περιπτώσεις αποπομπής προέδρων.

Άλλοι δυο αρχηγοί του κράτους βρέθηκαν αντιμέτωποι με τέτοιες διαδικασίες, η Παρκ Γκιουν-χιε (αποπέμφθηκε και φυλακίστηκε) και ο Ρο Μου-χιουν (αποκαταστάθηκε στο αξίωμα). Έμαθαν ποια θα ήταν η τύχη τος αντίστοιχα 92 και 63 ημέρες αφότου η υπόθεση της και του άρχισε να εξετάζεται από το Συνταγματικό Δικαστήριο.

Ο Γιουν Σοκ-γελ είναι εξάλλου αντιμέτωπος με παράλληλη ποινική διαδικασία για ανταρσία - αδίκημα που επισύρει από ισόβια κάθειρξη ως ακόμη και τη θανατική ποινή στη Νότια Κορέα.

Αφού ταμπουρώθηκε στην προεδρική κατοικία στη Σεούλ, συνελήφθη στις αρχές Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια θεαματικής επιχείρησης των δυνάμεων επιβολής της τάξης και τέθηκε υπό κράτηση, γεγονός άνευ προηγουμένου για πρόεδρο εν ενεργεία. Αλλά αποφυλακίστηκε την 8η Μαρτίου, εξαιτίας διαδικαστικού σφάλματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

