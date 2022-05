Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στο ξενοδοχείο Saratoga στο κέντρο της Αβάνας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων και μεγάλες υλικές ζημιές, σύμφωνα με κουβανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ έσπευσε να αποκλείσει το ενδεχόμενο βομβιστικής επίθεσης, με το επικρατέστερο σενάριο να αποδίδει την έκρηξη σε διαρροή αερίου.

Οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Granma, η εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας, δείχνουν ένα κτίριο που μοιάζει «βομβαρδισμένο», με γκρεμισμένους τοίχους. Σε μια φωτογραφία φαίνεται μία σορός σκεπασμένη με λευκό σεντόνι.

On Friday morning, a strong explosion occurred at the Saratoga hotel in downtown Havana while liquefied gas was presumaly being moved from a truck. The facade of the building was practically destroyed. So far, no deaths or injuries confirmed.#Cuba #HotelSaratoga pic.twitter.com/hBW56Z249C