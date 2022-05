Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο ξενοδοχείο Saratoga στο κέντρο της πρωτεύουσας της Κούβας.

Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, φλόγες και καπνοί υψώνονται από το ξενοδοχείο στην Αβάνα.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.



