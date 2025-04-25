Κούβα: Πρώην αξιωματικός της αντικατασκοπείας αφήνεται ελεύθερος έπειτα από 27 χρόνια στη φυλακή για κατασκοπεία

Πρώην εργαζόμενος στο υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας, ο Ερνέστο Μπόρχες, αφέθηκε ελεύθερος χθες Πέμπτη στην Αβάνα, αφού πέρασε 27 χρόνια στη φυλακή για «απόπειρα κατασκοπείας» επ’ ωφελεία των ΗΠΑ, ενημέρωσε ο ίδιος το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Είμαι πολύ συγκινημένος, ευτυχής, αισθάνομαι καλά, παρότι υποβλήθηκα σε επέμβαση καταρράκτη και στα δυο μάτια», είπε ο Ερνέστο Μπόρχες κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης.

Ο πρώην αξιωματικός της κουβανικής αντικατασκοπείας καταδικάστηκε το 1999 από στρατοδικείο να εκτίσει 30 χρόνια κάθειρξης για «απόπειρα κατασκοπείας», επειδή προσπάθησε να παραδώσει διαβαθμισμένα έγγραφα σε αμερικανούς διπλωμάτες στην Αβάνα.

Αφέθηκε ελεύθερος αφού εξέτισε 27 χρόνια της ποινής του, έπειτα από μειώσεις της.

«Με καταδίκασαν σε 30 χρόνια (κάθειρξης) σαν να διέπραξα το έγκλημα» της κατασκοπείας, ανέφερε ο κ. Μπόρχες, που καταγγέλλει πως πέρασε 11 χρόνια σε απομόνωση.

Ο πρώην αξιωματικός, τον οποίο είχε επισκεφτεί το 2012 ο κουβανός καρδινάλιος την εποχή, ο Χάιμε Ορτέγα, στην Combinado del Este, τη μεγαλύτερη φυλακή στη νήσο, διαβεβαίωσε το AFP πως δεν έχει μετανιώσει.

«Εκείνη τη στιγμή θεωρούσα πως αυτή ήταν η καλύτερη απόφαση που θα μπορούσα να πάρω, και θα το ξανάκανα», εξήγησε, παραδεχόμενος πως είχε στην κατοχή του «πολυάριθμα κρατικά μυστικά» την εποχή.

Πρόσθεσε πως θέλει να «φύγει από την Κούβα το ταχύτερο δυνατό» και να εγκατασταθεί στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

