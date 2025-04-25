Πενηνταπεντάχρονος εκτελέστηκε χθες Πέμπτη στην Αλαμπάμα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, για τον βιασμό και τον φόνο γυναίκας το 2010, αφού ζήτησε να θανατωθεί.

Ο Τζέιμς Όσγκουντ εκτελέστηκε με θανατηφόρες ενέσιμες χημικές ουσίες σε φυλακή στην Άτμορ, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι πολιτειακές δικαστικές αρχές.

Με την θανάτωσή του έφθασαν τις 14 μέχρι στιγμής οι εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ το τρέχον έτος.

Η οργάνωση Equal Justice Initiative (EJI), που εναντιώνεται στην ποινή του θανάτου, επισήμανε σε ανακοίνωσή της ότι ο καταδικασμένος ζήτησε με επιστολή του να εγκαταλειφθούν οι προσφυγές συνηγόρων του και η πολιτεία να τον εκτελέσει.

Είχε κριθεί ένοχος για τον βιασμό και κατόπιν τον φόνο, το 2010, με παρούσα τη σύντροφό του, 44χρονης διαζευγμένης μητέρας, της Τρέισι Λιν Μπράουν —το θύμα ήταν εξαδέλφη της συντρόφου του—, μέσα στο υπνοδωμάτιό της, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας USA Today.

Η τότε σύντροφός του εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Από την πλευρά της, η EJI εκτίμησε ότι ο άνδρας δεν είχε δίκαιη δίκη και ότι η δικαιοσύνη αψήφησε σειρά ελαφρυντικών: ο Τζέιμς Όσγκουντ είχε εγκαταλειφθεί όταν γεννήθηκε από ναρκομανή μητέρα που αργότερα δολοφονήθηκε, υπέφερε από υποσιτισμό όταν ήταν νήπιο, υπήρξε θύμα σεξουαλικής βίας από άνδρα, είχε εισαχθεί σε ψυχιατρείο στην εφηβεία του κι είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει.

Ο άνδρας έφερε στο κεφάλι εμφανές οίδημα από χτύπημα με ρόπαλο του μπέιζμπολ, όπως πιστοποιεί φωτογραφία την οποία δημοσιοποίησε το EJI.

Στις ΗΠΑ έχουν γίνει από την αρχή της χρονιάς δεκατέσσερις εκτελέσεις: δέκα με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες, δυο με πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, αμφιλεγόμενη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα το 2024, και δυο από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες πέντε (Καλιφόρνια, Οχάιο, Όρεγκον, Πενσιλβάνια, Τενεσί) εφαρμόζεται μορατόριουμ στην επιβολή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

