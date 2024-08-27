Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι έφτασε σήμερα στον ρωσικό πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, ανακοίνωσε στο AFP η ρωσική υπηρεσία ατομικής ενέργειας Rosatom.

Ο Γκρόσι μετέβη εκεί για να κάνει μια αποτίμηση της κατάστασης και να αξιολογήσει τους πιθανούς κινδύνους, καθώς συνεχίζεται η διασυνοριακή επίθεση που εξαπέλυσε αιφνιδίως το Κίεβο στις 6 Αυγούστου στην περιοχή αυτή.

Ο Γκρόσι δήλωσε χθες, Δευτέρα, σε ανακοίνωσή του ότι θέλει «να αξιολογήσει με ανεξάρτητο τρόπο αυτό που συμβαίνει», επισκεπτόμενος την υποδομή αυτή.

«Η ασφάλεια όλων των πυρηνικών σταθμών είναι κεντρικό και θεμελιώδες ζήτημα για τον ΔΟΑΕ», πρόσθεσε.

Από την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία πριν από δυόμιση χρόνια, ο οργανισμός προειδοποιεί συχνά για τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος λόγω των μαχών κοντά σε πυρηνικούς σταθμούς.

Η προσοχή και οι ανησυχίες εστιάζονταν μέχρι σήμερα στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, τον οποίο έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τα ρωσικά στρατεύματα τον Μάρτιο του 2022.

Ωστόσο πριν από τρεις εβδομάδες, στις 6 Αυγούστου, η Ουκρανία εξαπέλυσε ευρεία διασυνοριακή επίθεση στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας.

Οι δυνάμεις του Κιέβου δηλώνουν έκτοτε ότι συνεχίζουν να προωθούνται στο ρωσικό έδαφος, ενώ αυτές της Μόσχας δηλώνουν ότι προωθούνται στην ανατολική Ουκρανία.

Η Ρωσία επιμένει έκτοτε στον κίνδυνο πυρηνικής καταστροφής στην περίπτωση ουκρανικής επίθεσης στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουκρανία αποπειράθηκε να πλήξει την εγκατάσταση.

Ο ΔΟΑΕ ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε από τη Ρωσία για τον εντοπισμό θραυσμάτων drones (μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα) σε απόσταση περίπου εκατό μέτρων από υποδομή αποθήκευσης αναλωμένου καυσίμου του ηλεκτροπαραγωγικού πυρηνικού σταθμού του Κουρσκ.

Η διεύθυνση του σταθμού είχε επίσης δηλώσει τον Οκτώβριο του 2023 ότι αυτός είχε αποτελέσει στόχο τριών ουκρανικών drones, από τα οποία ωστόσο δεν προκλήθηκαν θύματα ή ζημιές.

Ο πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου πενήντα χιλιομέτρων δυτικά της πόλης Κουρσκ, που είναι η πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας και σε αυτήν κατοικούν περίπου 440.000 άνθρωποι, διαθέτει έξι αντιδραστήρες, δύο εκ των οποίων βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής.

Όσον αφορά τους άλλους τέσσερις, η λειτουργία των δύο έχει διακοπεί και οι άλλοι δύο λειτουργούν πλήρως. Αυτοί είναι του ιδίου είδους με αυτούς του Τσερνόμπιλ, στην Ουκρανία, χωρίς θόλο προστασίας γύρω τους.

Από το πυρηνικό δυστύχημα στον σταθμό του Τσερνόμπιλ, το οποίο θεωρείται το χειρότερο στην Ιστορία, μολύνθηκαν εκτεταμένες περιοχές κυρίως στην Ουκρανία, στη Λευκορωσία και στη Ρωσία. Μεγάλο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης υπέστη επίσης συνέπειες από την ραδιενέργεια.

Σύμφωνα με τον Ταρίκ Ραούφ, πρώην εργαζόμενο στον ΔΟΑΕ, οι αντιδραστήρες αυτού του είδους έχουν έκτοτε υποβληθεί σε «σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την ασφάλεια».

Κατά τον Ρόμπερτ Κέλεϊ, πρώην διευθυντή επιθεωρήσεων του οργανισμού, «η πιθανότητα για ένα περιστατικό, όπως του Τσερνόμπιλ, με έναν αντιδραστήρα που εκρήγνυται και καίγεται για μέρες είναι μηδενική».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι επικίνδυνη: ένα πλήγμα θα μπορούσε για παράδειγμα να πλήξει τις υποδομές αποθήκευσης αναλωμένου καυσίμου, κάτι το οποίο θα απελευθέρωνε ραδιενεργά αέρια και σωματίδια.

Μετά την έναρξη της ουκρανικής επίθεσης στην περιφέρεια του Κουρσκ, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας είχε απευθύνει έκκληση για «τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση» ώστε να αποφευχθεί «πυρηνικό ατύχημα με δυνητικά καταστροφικές ραδιενεργές συνέπειες».

Το Κίεβο δηλώνει σήμερα ότι έχει θέσει υπό τον έλεγχό του πάνω από 1.250 τετραγωνικά χιλιόμετρα και σχεδόν 100 οικισμούς σε αυτήν την μεθοριακή ρωσική περιφέρεια.

Από την έναρξη της στρατιωτικής του επιχείρησης στο ρωσικό έδαφος, πάνω από 130.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή για να γλιτώσουν από τις μάχες και τους βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές.

Ο ουκρανικός πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, η λειτουργία του οποίου έχει διακοπεί, έχει από την πλευρά του αποτελέσει στόχο επανειλημμένων πληγμάτων, για τα οποία η Ρωσία και η Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται.

