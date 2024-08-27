Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα ασκήσει ποινική δίωξη εναντίον δύο ξένων δημοσιογράφων που διέσχισαν παράνομα τα ρωσικά σύνορα για ρεπορτάζ από την περιοχή του Κουρσκ μετά από την ουκρανική εισβολή, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Επικαλούμενο την FSB, το Interfax είπε ότι μεταξύ των δημοσιογράφων ήταν ένας ρεπόρτερ της γερμανικής τηλεόρασης Deutsche Welle και ένας ανταποκριτής του τηλεοπτικού καναλιού 1+1 της Ουκρανίας.

Η FSB έχει τώρα ασκήσει ποινικές διώξεις εναντίον τουλάχιστον επτά ξένων δημοσιογράφων που έχουν κάνει ρεπορτάζ από το Κουρσκ.



Πηγή: skai.gr

