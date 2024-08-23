Η DW στη ρωσική Σούτζα κοντά στο Κουρσκ

Ο ανταποκριτής της DW Νικ Κόνολι ταξίδεψε με αποστολή Ουκρανών στρατιωτών στη ρωσική πόλη Σούτζα, μετά την ουκρανική προέλαση. Οι ντόπιοι δεν έχουν ρεύμα, νερό, τηλέφωνο.Η ρωσική πόλη Σούτζα στο νότιο άκρο της περιοχής Κουρσκ, απέναντι από την ουκρανική πόλη Σούμι, τελεί υπό ουκρανικό έλεγχο εδώ και μία εβδομάδα και βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση εδώ και δύο εβδομάδες. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε την περιοχή στα ουκρανορωσικά σύνορα, εκεί όπου οι ουκρανικές δυνάμεις ξεκίνησαν την προέλασή τους εντός της ρωσικής επικράτειας προκαλώντας έκπληξη.



Η Ουκρανία επέτρεψε σε δημοσιογράφους να συνοδεύσουν τα ουκρανικά στρατεύματα στην περιοχή, προκειμένου να πάρουν μια πρώτη εικόνα από την πόλη στην άλλη πλευρά των συνόρων, σε εδάφη που βρίσκονται υπό ουκρανικό πλέον έλεγχο.Ο ανταποκριτής της DW στην Ουκρανία Νικ Κόνολι βρέθηκε εκεί.

«Δεν θέλουμε να κρατήσουμε αυτά τα εδάφη»

Η ουκρανική κυβέρνηση ανέφερε ότι η αιφνιδιαστική εισβολή σε ρωσικά εδάφη, για την οποία σύμμαχοι από τη Δύση όπως οι ΗΠΑ και η Γερμανία λένε ότι δεν είχαν ενημερωθεί, αποτελεί μια προσπάθεια δημιουργίας μιας «ουδέτερης ζώνης», επειδή η Ρωσία εξαπολύει αεροπορικές επιθέσεις στη βορειοανατολική Ουκρανία από το νότιο τμήμα του Κουρσκ.



Γεγονός είναι πάντως ότι η μεθοριακή περιοχή βορειοδυτικά του Χαρκόβου αποτελεί μόλις ένα μικρό τμήμα της μεθορίου με τη Ρωσία, που εκτείνεται συνολικά σε 2.300 χλμ. Έτσι, ενώ ο ουκρανικός έλεγχος αυτής της περιοχής μπορεί να κάνει τη διαφορά για μια μικρή ουκρανική πόλη όπως το Σούμι, ο γενικός αντίκτυπός του ενδέχεται ωστόσο να είναι μικρός.



Ο Ολεξίι Ντμιτράσκιβσκι διορίστηκε εκπρόσωπος της νεοσύστατης ουκρανικής διοίκησης στην περιοχή του Κουρσκ. Όπως αναφέρει στην DW, στόχος της επιχείρησης ήταν να σταλεί το μήνυμα στη Ρωσία ότι η σύγκρουση δεν είναι μονόδρομος. «Δεν θέλουμε να κρατήσουμε αυτή την περιοχή, δεν τη χρειαζόμαστε» αναφέρει στην DW. «Έπρεπε να το κάνουμε, για να δείξουμε στον εχθρό μας ότι είναι και αυτός ευάλωτος, ότι δεν είναι παντοδύναμος».

Πόλη φάντασμα

Ο Νικ Κόνολι μεταδίδει ότι όσοι κάτοικοι δεν κατάφεραν να διαφύγουν, έχουν ξεμείνει χωρίς ρεύμα, χωρίς πόσιμο νερό και σήμα κινητής τηλεφωνίας εδώ και δύο εβδομάδες. Η επίσκεψη του πολεμικού ανταποκριτή της DW στη Σούντζα διήρκεσε μερικές ώρες, υπό την επίβλεψη Ουκρανών στρατιωτών. Μίλησε ωστόσο με ντόπιους που βρήκε να κάθονται έξω, στον δρόμο, κοντά σε ένα υπόγειο, όπου περνούν τις νύχτες, για να είναι ασφαλείς. Πέραν αυτών των λιγοστών ανθρώπων, οι δρόμοι είναι άδειοι και επικίνδυνοι, με νάρκες που μπορεί να εκραγούν και άλλα κατεστραμμένα μηχανήματα. Μόνο το βουητό γεννητριών που παράγουν ρεύμα ακούγεται ακόμη στην πόλη.



Μια γυναίκα που θέλησε να μιλησεί ως «Νίνα» λέει στην DW ότι δεν της δόθηκε η ευκαιρία να φύγει και ότι όσοι γνωστοί της έφυγαν, το έκαναν με δικά τους αυτοκίνητα. Η «Νίνα» μένει μόνη. Η κόρη της ζει μακριά. Μια μέρα πριν, όπως λέει, πέθανε μια φίλη της και έπρεπε να μείνει εδώ για να την κηδέψει. Μια άλλη γυναίκα λέει ότι την προηγούμενη μέρα, όσο βρισκόταν σε καταφύγιο, καταστράφηκε το σπίτι της, μάλλον από στρατιωτικά πυρά. Ο Όλεγκ, μεσήλικας, αναφέρει ότι είχε έρθει για δουλειά στη Σούντζα όταν ξέσπασαν οι μάχες, και έκτοτε βρέθηκε εγκλωβισμένος. «Δεν καταλαβαίναμε τι συνέβαινε. Από τότε έμεινα εδώ. Οι γονείς μου πίσω στο χωριό είναι 84 και 83 ετών. Δεν ξέρω τι έχουν απογίνει, δεν ξέρουν τι μου έχει συμβεί» λέει χαρακτηριστικά.

Μνήμες από την Μπούτσα

Μετά τις συνομιλίες του Κόνολι με ντόπιους, ο εκπρόσωπος της ουκρανικής διοίκησης στην περιοχή έβγαλε τον υπολογιστή του κι άρχισε να δείχνει βίντεο από την ουκρανική πόλη Μπούτσα, έξω από το Κίεβο, όπου τα ρωσικά στρατεύματα φέρονται να διέπραξαν εγκλήματα πολέμου στην προσπάθειά τους να καταλάβουν το Κίεβο το 2022, χωρίς επιτυχία.



Ορισμένοι στρατιώτες ανέφεραν off camera στον ρεπόρτερ της DW πως ήλπιζαν ότι αν έδειχναν σε απλούς Ρώσους πολίτες τι έγινε «στο όνομά τους» στην Ουκρανία, θα μπορούσαν ίσως να αφυπνιστούν και να αμφισβητήσουν το αφήγημα του Ρώσου προέδρου Πούτιν, ο οποίος ακόμη μιλά για «ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία». Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η σύντομη επίσκεψη στη Σούντζα.



Επιμέλεια: Δήμητρα Κυρανούδη

