«Θερμό» επεισόδιο στην Κορέα. Περίπου είκοσι ως τριάντα βορειοκορεάτες στρατιώτες πέρασαν σήμερα Τρίτη τα σύνορα με τη Νότια Κορέα, προτού υποχωρήσουν, έπειτα από προειδοποιητικά πυρά του νοτιοκορεατικού στρατού, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή εξάλλου, οι βορειοκορεατικές δυνάμεις υπέστησαν «απώλειες» εξαιτίας έκρηξης νάρκης στην περιοχή των συνόρων, μέσα στη λεγόμενη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη (DMZ).

Πρόκειται για το δεύτερο συμβάν του είδους σε μια εβδομάδα, έπειτα από παρόμοιο την περασμένη Τρίτη, θυμίζει το Γιονάπ. Καταγράφτηκε καθώς αργότερα σήμερα αναμένεται στην Πιονγκγιάνγκ ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, για επίσημη επίσκεψη.

Σύμφωνα με το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας, οι στρατιωτικοί έφεραν εργαλεία. Το επιτελείο διαβεβαίωσε πως δεν υπήρξαν άλλα «ασυνήθιστα» συμβάντα κατά μήκος της στρατιωτικής διαχωριστικής γραμμής μετά τα προειδοποιητικά πυρά και ότι η παρείσφρηση μοιάζει να έγινε κατά λάθος.

Από τον Απρίλιο, η Βόρεια Κορέα έχει αναπτύξει εκατοντάδες στρατιωτικούς της στα σύνορα για διάφορες εργασίες, όπως η ανέγερση οχυρωματικών θέσεων και τειχών, η οδοποιία, η τοποθέτηση ναρκών.

Παρά την ονομασία της, και στις δυο πλευρές της DMZ, πλάτους τεσσάρων χιλιομέτρων, υπάρχουν εκτεταμένες οχυρωματικές θέσεις, ωστόσο η στρατιωτική διαχωριστική γραμμή, στο μέσον της, δεν έχει παρά πινακίδες ανά 100 μέτρα, οι οποίες δεν έχουν αντικατασταθεί εδώ και πάνω από 70 χρόνια. Στρατιώτες και των δυο πλευρών περιπολούν τακτικά μέσα στη ζώνη, κάτι που ενίοτε προκαλεί αψιμαχίες.

Οι σχέσεις της Βόρειας και της Νότιας Κορέας έχουν περιέλθει στο χειρότερο σημείο τους εδώ και χρόνια.

Από τεχνική σκοπιά, οι δύο χώρες παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση, καθώς ο πόλεμος ανάμεσά τους (1950-1953) δεν τερματίστηκε παρά με απλή ανακωχή, ενώ ουδέποτε υπογράφτηκε συνθήκη ειρήνης.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

