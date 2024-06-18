Της Αθηνάς Παπακώστα

Πρώτη συνάντηση των «27» μετά τις Ευρωεκλογές και πρώτη αποτυχία συνεννόησης

Αυτό το οποίο περιγραφόταν ως μία εύκολη επί της αρχής συμφωνία αποδείχθηκε τελικά μία περισσότερο… περίπλοκη διαδικασία, αφού, μολονότι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνεδρίαζαν επί ώρες προκειμένου να καταλήξουν στο ποιοι εκλεκτοί θα ηγούνται των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων την επόμενη πενταετία, τελικά, απέτυχαν.

Όλα έδειχναν πως υπήρχε εκ των προτέρων συναίνεση τόσο υπέρ της υποψηφιότητας της Ούρσουλας Φον Ντερ Λάιεν, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για μία δεύτερη θητεία ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και την υποψηφιότητα του τέως πρωθυπουργού της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, εκ μέρους των Σοσιαλιστών, για τη θέση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και για την πρωθυπουργό της Εσθονίας, Κάγια Κάλας, εκ μέρους των Φιλελευθέρων, για τη θέση του ύπατου εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα δεδομένα, ωστόσο, άλλαξαν, όταν για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έριξε στο τραπέζι την ιδέα η θητεία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να σπάσει και τη θέση να μοιραστούν τόσο οι Σοσιαλιστές όσο και το ΕΛΚ.

Πιο αναλυτικά η ιδέα, η οποία ανήκει στον πρωθυπουργό της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, αφορά στο να αρχίσει ο νέος κύκλος με πρόεδρο τον Σοσιαλιστή Αντόνιο Κόστα και έπειτα από 2,5 χρόνια η θέση να περάσει στα χέρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Όπως ήταν επόμενο οι Σοσιαλιστές αντέδρασαν έντονα με το ΕΛΚ να επιμένει όχι μόνο να διεκδικεί τη νέα θητεία της προεδρίας της Κομισιόν αλλά και το ήμισυ της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στις δηλώσεις του ο απερχόμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, τόνισε ότι η συνάντηση ήταν «μία καλή ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων» ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει συμφωνία αλλά ότι «τα πολιτικά κόμματα κατέθεσαν τις προτάσεις τους» και τις επόμενες ημέρες «θα έχουμε την ευκαιρία να εργαστούμε περαιτέρω και να προετοιμάσουμε τις αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε».

Αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται αναφέρει ότι ο κ. Σαρλ Μισέλ δεν ήταν ιδιαιτέρως… βοηθητικός, αντιθέτως αντί να προσπαθεί ώστε να υπάρξει συμφωνία, επέτρεπε συνεχώς να προκύπτουν νέα δεδομένα στο τραπέζι.

The will of the European people was ignored today in Brussels.



Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, πρώην Twitter, o πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, άσκησε δριμεία κριτική υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «η βούληση των Ευρωπαίων πολιτών αγνοήθηκε στις Βρυξέλλες» επισημαίνοντας ότι νικητής είναι η Δεξιά, όχι η Αριστερά, ούτε οι Φιλελεύθεροι και γι’ αυτόν τον λόγο, όπως είπε, «θα πολεμήσουμε κατά των γραφειοκρατών που είναι υπέρ της μετανάστευσης και υπέρ του πολέμου».

Έχοντας «εξορισθεί» πλέον από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο κ. Όρμπαν έφερε αντιρρήσεις για την υποψηφιότητα Φον Ντερ Λάιεν και επεδίωξε συνάντηση με την πρωθυπουργό της Ιταλίας και επικεφαλής της ευρωομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία έδειχνε ιδιαιτέρως δυσαρεστημένη από τις προσπάθειες συναδέλφων της να την παραγκωνίσουν επιλέγοντας να κρατήσει τα χαρτιά της, προς το παρόν, κλειστά.

Από την πλευρά του, ο αποδυναμωμένος από το αποτέλεσμα της ευρωκάλπης, πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν τόνισε, αν και συγκρατημένα, ότι «μία συμφωνία είναι κοντά» παραπέμποντας για τις τελικές αποφάσεις στην προγραμματισμένη Σύνοδο στις 27-28 Ιουνίου.

Ήταν η πρώτη συνάντηση των «27» μετά τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών. Οι προσδοκίες ήταν υψηλές και μπορεί οι αποφάσεις να αναβάλλονται για μία εβδομάδα αργότερα, ο χρόνος όμως εξακολουθεί να πιέζει αφού όπως έχουν επικοινωνήσει οι Ευρωπαίοι και γεωπολιτικά, με τον εν εξελίξει πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και πολιτικά, με την πιθανή επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο δεν υπάρχει περιθώριο για διαπραγματεύσεις διαρκείας.

