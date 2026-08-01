Κόντρα Ιταλίας-Ισπανίας για το μεταναστευτικό

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ιταλία αναστέλλει προσωρινά για έναν μήνα τη Συνθήκη Σένγκεν με την Ισπανία, μετά τα γεγονότα στη Θέουτα, με στόχο την προστασία της εθνικής ασφάλειας και την πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων.

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι και ο Γάλλος ομόλογός του αποφάσισαν την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία σύνορα μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας.

Η ιταλική αστυνομία θα πραγματοποιεί «στοχευμένους και επιλεκτικούς ελέγχους» σε εξωκοινοτικούς πολίτες που προέρχονται από την Ισπανία, ενώ δεν θα επηρεάζονται οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά τη Θέουτα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Μελόνι αναστέλλει προσωρινά τη Συνθήκη Σένγκεν με την Ισπανία. Η Μαδρίτη αφήνει αιχμές για έκνομη συμπεριφορά.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Η Ιταλία ανακοίνωσε, τελικά, την προσωρινή παύση του χώρου Σένγκεν με την Ισπανία, για έναν μήνα. Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών της ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Πιαντεντόζι, αποφάσισε από κοινού με τον Γάλλο ομόλογό του, την ενίσχυση των ελέγχων στα χερσαία σύνορα των δυο χωρών. Μέχρι τον Σεπτέμβριο, η ιταλική αστυνομία θα πραγματοποιεί «στοχευμένους και επιλεκτικούς ελέγχους» σε εξωκοινοτικούς πολίτες οι οποίοι προέρχονται από την Ισπανία, ενώ δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι για όποιον ανήκει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: Deutsche Welle

Η Τζόρτζια Μελόνι επιμένει και, σε ανάρτησή της, εξήγησε ότι μετά από τα όσα συνέβησαν στην Θέουτα, η κυβέρνησή της αποφάσισε να παύσει προσωρινά την εφαρμογή της Συμφωνίας Σένγκεν με την Ισπανία «με στόχο να τύχει προστασίας η εθνική ασφάλεια και να προληφθούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις». H Ιταλίδα πρωθυπουργός αναφέρθηκε και πάλι στην ανάγκη να παρεμποδιστεί η παράτυπη μετανάστευση και να πληγούν τα δίκτυα των δουλεμπόρων.Μαζικές αφίξεις στην Ιταλία;Η στάση της κυβέρνησης της Ρώμης, δηλαδή, δεν αλλάζει. Μεγάλο μέρος του Τύπου, όμως, σχολιάζει ότι για την Ιταλία δεν υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος μαζικών αφίξεων μεταναστών. Η δε εφημερίδα La Repubblica προσθέτει ότι πίσω από την άμεση αντίδραση της Μελόνι φέρεται να βρίσκεται μια συντονισμένη στρατηγική η οποία, πιθανότατα, συμφωνήθηκε με την ηγεσία του ακροδεξιού ισπανικού κόμματος Vox.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, παρακολουθεί προσεκτικά την όλη εξέλιξη της κατάστασης και δεν επιθυμεί, σε καμία περίπτωση, την κορύφωση της διπλωματικής κρίσης με την Μαδρίτη. Τις περασμένες ημέρες ο Ματαρέλα είχε ζητήσει να αποφευχθούν πολιτικές συγκρούσεις, που έχουν ως κίνητρο κομματικά και εκλογικά συμφέροντα.Μαδρίτη: Άλλα λένε τα στοιχεία της FrontexΑπό την Ισπανία οι αντιδράσεις είναι έντονες. «Η αλληλεγγύη και η εγγύτητα είναι προαιρετικές, ο σεβασμός των συνθηκών της Ένωσης όχι», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Υπενθύμισε, δε, ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Frontex, από το 2021 μέχρι και φέτος, η Ιταλία αποτέλεσε την κύρια πύλη εισόδου παράτυπων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 478.000 αφίξεις».Πολλοί αναλυτές, επίσης, υπογραμμίζουν ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κράτησε εντελώς διαφορετική στάση από την Μελόνι και επέλεξε να εκφράσει άμεσα την αλληλεγγύη του στον Ισπανό πρωθυπουργό. Τους τελευταίους μήνες είχε διαφανεί στον ορίζοντα μια πιθανή επαναπροσέγγιση Ρώμης και Παρισιού, με κύριο στόχο να αντιμετωπιστεί η απρόβλεπτη πολιτική στρατηγική του Τραμπ. Οι τελευταίες εξελίξεις στο μεταναστευτικό, όμως, αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά, ότι κάποιες ουσιαστικές διαφορές, ιδεολογικού χαρακτήρα, είναι σχεδόν αδύνατον να ξεπεραστούν.

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