Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες της ζωής της και να εξακριβώσουν πώς και υπό ποιες συνθήκες κατέληξε νεκρή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ερευνητές επικοινώνησαν με τον πατέρα της 38χρονης, ο οποίος τους ενημέρωσε ότι η κόρη του ταξίδεψε στην Ελλάδα από το Εδιμβούργο. Μετά την άφιξή της φιλοξενήθηκε σε σπίτι φιλικού ζευγαριού στο Κερατσίνι.

Οι δύο φίλοι της κατέθεσαν ότι στις 15 Ιουλίου η γυναίκα έφυγε από την κατοικία τους, αναφέροντας πως επρόκειτο να μεταβεί στην Κυψέλη, όπου θα συναντούσε φίλους της από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα διέμενε εκεί για λίγες ημέρες.

Από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά χάνονται τα ίχνη της, μέχρι τις 18 Ιουλίου, όταν η σορός της εντοπίστηκε από έναν άστεγο μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων.

Ο άνδρας κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι χρησιμοποιούσε συχνά το συγκεκριμένο κτίριο ως προσωρινό κατάλυμα και πως η βαλίτσα δεν υπήρχε εκεί ούτε στις 15 ούτε στις 16 Ιουλίου. Η μαρτυρία αυτή οδηγεί τους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών στην εκτίμηση ότι η βαλίτσα μεταφέρθηκε στο σημείο πιθανότατα στις 17 Ιουλίου.

Με βάση αυτό το στοιχείο, οι αστυνομικοί αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ παράλληλα εξετάζουν ξενοδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) που βρίσκονται κοντά στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, προκειμένου να εντοπίσουν πρόσωπα ή κινήσεις που ενδέχεται να σχετίζονται με τη μεταφορά της σορού.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών το κινητό της 38χρονης

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η ίδια η βαλίτσα. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η 38χρονη είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα έχοντας μαζί της μόνο μικρές αποσκευές, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση των Αρχών ότι η βαλίτσα μέσα στην οποία βρέθηκε η σορός της δεν ήταν δική της. Για τον λόγο αυτό εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή τα ίχνη γενετικού υλικού και τα δακτυλικά αποτυπώματα που έχουν εντοπιστεί πάνω της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πορεία του κινητού τηλεφώνου της γυναίκας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η συσκευή παρέμεινε ενεργή και μετά την εξαφάνισή της, ενώ από τις 15 έως και τις 29 Ιουλίου εστάλησαν μηνύματα προς τους γονείς και άλλους συγγενείς της, στα οποία φέρεται να ανέφερε ότι επιθυμούσε να μείνει μόνη της για κάποιο διάστημα.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα στάλθηκαν προκειμένου να παραπλανηθεί το οικογενειακό της περιβάλλον και να καθυστερήσει η δήλωση της εξαφάνισής της, δίνοντας έτσι χρόνο στον δράστη ή στους δράστες.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία γεωεντοπισμού του κινητού δείχνουν ότι η συσκευή παρέμεινε όλες αυτές τις ημέρες στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, και ειδικότερα κοντά στην Κυψέλη, εύρημα που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία της έρευνας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο συνδυασμός του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, των εγκληματολογικών ευρημάτων και της ανάλυσης των ψηφιακών δεδομένων μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του προσώπου ή των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.