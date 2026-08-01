Νεκρός σε χιονοστιβάδα στο Πακιστάν ο θρυλικός ορειβάτης, Νιρμάλ Πούρτζα

Ο διάσημος ορειβάτης και πρώην στρατιώτης του βρετανικού στρατού, Νιρμάλ Πούρτζα, συγκαταλέγεται μεταξύ των θυμάτων της χιονοστιβάδας που σημειώθηκε στο Broad Peak του Πακιστάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας του.

Η Elite Expeditions γνωστοποίησε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι επιβεβαιώνει «με βαθιά θλίψη και ανείπωτο πόνο» τον θάνατο του Πούρτζα. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι κανένα από τα υπόλοιπα εννέα μέλη της αποστολής δεν επέζησε.

Ο Νεπαλέζος ορειβάτης έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2019, όταν κατέκτησε και τις 14 υψηλότερες κορυφές του κόσμου σε μόλις 189 ημέρες, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ κατά περισσότερα από επτά χρόνια.

Νωρίτερα, οι πακιστανικές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι ανασύρθηκαν οι σοροί τριών ακόμη ορειβατών της αποστολής: της Αμερικανίδας Μάλορι Γκέις, της Ναντίρα Άχμεντ Αμπντουλάχ Αλ Χάρθι από το Ομάν και του Νεπαλέζου Πουρ Μπαχαντούρ Γκουρούνγκ.

Τον θάνατο του Πούρτζα επιβεβαίωσε και ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, ο οποίος ανέφερε σε ανάρτησή του ότι «ο τραγικός θάνατος έξι Νεπαλέζων και τεσσάρων ακόμη ξένων ορειβατών, μεταξύ των οποίων και ο κάτοχος παγκόσμιου ρεκόρ Νιρμάλ Πούρτζα, στην οροσειρά Καρακορούμ του Πακιστάν, μας έχει συγκλονίσει».

«Η ιστορία του θάρρους, της αφοσίωσης και της προσφοράς τους θα παραμείνει για πάντα πηγή έμπνευσης», πρόσθεσε.

Οι ομάδες διάσωσης αναζητούσαν τους αγνοούμενους μετά τη χιονοστιβάδα που έπληξε το Broad Peak, την 12η υψηλότερη κορυφή του κόσμου, με υψόμετρο 8.047 μέτρα, στην οροσειρά του Καρακορούμ.

Η πολυεθνική αποστολή είχε επικεφαλής τον Πούρτζα, γνωστό και ως «Nims». Η διεθνής αναγνώριση ήρθε το 2019, όταν ολοκλήρωσε την ανάβαση και στις 14 κορυφές άνω των 8.000 μέτρων σε μόλις έξι μήνες και εννέα ημέρες. Το επίτευγμά του έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από το ντοκιμαντέρ του Netflix «14 Peaks: Nothing Is Impossible», που κυκλοφόρησε το 2021.

Τότε είχε δηλώσει: «Ήταν έξι εξαντλητικοί αλλά ταπεινωτικοί μήνες και ελπίζω να απέδειξα ότι όλα είναι δυνατά με αποφασιστικότητα, πίστη στον εαυτό σου και θετική σκέψη».

Ο Πούρτζα υπηρέτησε για 16 χρόνια στον βρετανικό στρατό, εκ των οποίων τα δέκα στις ειδικές δυνάμεις. Το 2018 τιμήθηκε με τον τίτλο MBE από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ για την προσφορά του στην ορειβασία μεγάλου υψομέτρου. Είχε επίσης δηλώσει ότι ήταν ο πρώτος Γκούρκα που κατέκτησε το Έβερεστ ενώ υπηρετούσε στον βρετανικό στρατό.

Στην τελευταία του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, τη Δευτέρα, ανέφερε ότι αρχικά δεν σχεδίαζε να ανέβει στο Broad Peak.

«Το αρχικό σχέδιο ήταν να ανέβω μόνο στο G2», έγραψε, αναφερόμενος στο Gasherbrum II, μία ακόμη κορυφή της οροσειράς Καρακορούμ.

Λίγο πριν αναχωρήσει για το Πακιστάν, όμως, συνειδητοποίησε ότι αν κατακτούσε και το Broad Peak, θα του απέμενε μόλις μία κορυφή για να γίνει «ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που θα έχει ανέβει και στις 14 οκτάχιλες κορυφές δύο φορές, χωρίς τη χρήση συμπληρωματικού οξυγόνου».

«Δεν ήταν προγραμματισμένο. Αλλά οι ευκαιρίες δεν φωνάζουν· ψιθυρίζουν σε όσους ήδη εργάζονται αθόρυβα», είχε γράψει.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, σημείωνε: «Broad Peak, δεν ζητώ τίποτα περισσότερο από μια ασφαλή ανάβαση και επιστροφή. Δεν θεωρώ κανένα βουνό δεδομένο».

Το Broad Peak θεωρείται μία από τις πιο απαιτητικές κορυφές για αναρρίχηση. Η πρώτη επιτυχής ανάβαση πραγματοποιήθηκε το 1957 από αυστριακή αποστολή. Έκτοτε, πολλοί ορειβάτες έφτασαν στην κορυφή, ωστόσο δεκάδες έχασαν τη ζωή τους στις πλαγιές του. Το 2013 καταγράφηκε μία από τις πιο θανατηφόρες χρονιές στην ιστορία του βουνού, με τουλάχιστον έξι νεκρούς.



Πηγή: skai.gr

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